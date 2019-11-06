2019-11-06T15:45:08+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми продолжает совершенствовать мощности по подготовке высоковязкой нефти

В ходе масштабной модернизации установки подготовки нефти (УПН) «Уса-Тяжелая нефть» здесь возвели новый блочный пункт подготовки газа
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ЛУКОЙЛ-Коми постоянно совершенствует технологические процессы УПНЛУКОЙЛ-Коми постоянно совершенствует технологические процессы УПН
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Несмотря на то, что УПН на территории Усинского района ввели в строй десять лет назад, установка остается уникальной для России. Это первый узел такой мощности, специализирующийся на подготовке высоковязкой нефти. И ЛУКОЙЛ-Коми постоянно совершенствует технологические процессы УПН.

Глобальная реконструкция объекта началась летом, а ее завершение намечено на 2023 год. В течение трех лет установку ждет значительное расширение, которое в будущем позволит увеличить объем перекачки нефти с двух до трех с половиной миллионов тонн в год.

В планах – установка дополнительных аппаратов по очистке воды, новых теплообменников, обновление резервуарного парка и многое другое.

Компания создала новы блочный пункт подготовки газа

Компания создала новы блочный пункт подготовки газа

На данный момент на территории УПН готовится к вводу пункт подготовки газа. Очищенный и подготовленный на этом многофункциональном комплексе газ будут отправлять на Усинский газоперерабатывающий завод (и далее – потребителям), а также использовать как топливо для собственных нужд УПН. Собственная подготовка выведет на новый уровень экологическую составляющую: она позволит использовать в производственных и бытовых целях дополнительные объемы попутного нефтяного газа, который в прежние десятилетия просто сжигали на промысловых факелах.

Добыча тяжелой нефти Усинского и Ярегского месторождений – приоритетное направление деятельности ЛУКОЙЛ-Коми. Извлекаемые запасы высоковязкого «черного золота» только пермокарбоновой залежи Усинского месторождения оцениваются более чем в 170 млн тонн (при ежегодной добыче менее 3 млн тонн). Полноценную добычу удалось наладить с применением современных технологий и проведенной ЛУКОЙЛом полной модернизации производственных мощностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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