2019-11-08T12:47:36+03:00
Общество

В Сыктывкаре одновременно с митингом по Шиесу пройдет фестиваль снега

В столице Коми хотят убить протест за наши с вами деньги, — говорят активисты
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарцев зовут на митинг против строительства полигона на станции ШиесСыктывкарцев зовут на митинг против строительства полигона на станции ШиесФото: Алиса КОЗЛОВА
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9 ноября в Сыктывкаре пройдет митинг против строительства так называемого экотехнопарка на станции Шиес. Удивительное совпадение: в один день с митингом в столице Коми устраивают «Фестиваль первого снега» на Республиканском стадионе имени Раисы Сметаниной. Туда даже организуют бесплатный проезд на автобусах. Активист Виктор Вишневецкий рассказал, что думает о столь интересном совпадении.

— Это явно спойлерское мероприятие. Так власти планируют снизить градус протеста, уменьшить явку на митинг против строительства полигона на станции Шиес. Они хотят убить протест за наши с вами деньги, уверен активист.

Виктор Вишневецкий считает, что усилия по переманиванию людей мало помогут.

Не думаю, что на этот фестиваль придет много людей. Полигон на Шиесе — слишком наболевшая тема. Если люди выйдут на улицу, то пойдут на митинг. Вероятно, на спойлерское мероприятие пойдут те, кто не знает об акции протеста. Но мы будем раздавать агитационные материалы, рассказывать о ней. Во время прошлого митинга люди тоже сначала шли на мероприятия, организованные администрацией, а потом уходили и отправлялись на митинг. Мы снова расскажем об этом на митинге: тут налицо — открытое противодействие, — говорит общественник.

Напомним, что 9 ноября в 13 часов в Мичуринском парке пройдет митинг против строительства полигона для переработки ТБО на станции Шиес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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