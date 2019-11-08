В Коми взносы на капремонт снова увеличатся в три раза

В следующем году в Коми могут установить прежний размер тарифов на капремонт - от 7,38 до 9,15 рублей в зависимости от муниципалитета. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет Коми.

Жители Коми испытают некий «эффект сурка», когда будет утвержден новый размер тарифов, потому что по сути совсем не новый. Еще в конце января жители Коми получили квитанции об оплате за капремонт и не поверили своим глазам - размер взноса в зависимости от района Коми составил от 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. метр. До этого они платили от 2,46 до 3,05 рубля за квадратный метр.

Жители Коми бунтовали, но, в итоге, приняли решение оплачивать квитанции - штрафы за неуплату никто не отменял. Однако нашлись те, что подал в Верховный суд иск о неправомерности роста платы. В итоге, высшая инстанция 20 сентября вернула прежний тариф - от 2,46 до 3,05 рубля за квадратный метр в зависимости от муниципалитета. Фонд капитального ремонта обещал провести перерасчет платежей в четвертом квартале этого года.

8 ноября стало известно, что региональный Госсовет внесли законопроект о о ежегодном пересмотре размеров платы за капремонт в многоквартирных домах, пишет БНК. Он означает, что в Коми может вернутся отмененный Верховным судом тариф - от 7,38 рублей в Сыктывкаре до 9,15 рублей в Усинске. Как только законопроект будет принят, правительство получит полномочия изменить размеры взносов на 2020 год.

Как говорят эксперты Фонда капремонта, взнос, утвержденный в Коми в 2013 году (от 2,46 до 3,05 рубля), с тех пор не повышался ни разу, а лишь незначительно индексировался. Он целых пять лет держался на отметке около 3 рублей за квадратный метр жилья, этот тариф считается самым низким в стране. Из-за размера взноса в домах нередко срывались сроки капремонтов. При этом Минстрой России рекомендует установить размер взноса в Коми от 17 до 28 рублей за «квадрат».

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В конце января жители региона получили квитанции об оплате и ужаснулись новым цифрам (подробности).