2019-11-08T16:11:37+03:00
Общество

«Законы пишутся и для власти»: журналист Игорь Бобраков рассказал, зачем идти на митинг по поводу Шиеса

Протестное мероприятие состоится в Мичуринском парке 9 ноября в 13:00
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП в КомиФото из архива КП в Коми
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Уже завтра, 9 ноября, в Мичуринском парке Сыктывкара состоится согласованный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Известный журналист и краевед Игорь Бобраков рассказал, зачем морозный выходной день тратить на протестное мероприятие.

- Я хотел бы напомнить и власти, и людям, о том, что право на мирные митинги и демонстрации записано в Конституции. Это наше право, и мы должны им воспользоваться тогда, когда речь идет о беззаконии. Мы должны помнить о том, что закон пишется не только для обычных граждан, но и для власти. То, что творится на Шиесе, - беззаконие. Надо прийти на митинг, обозначить свое мнение, чтобы его услышали, - отметил известный журналист Игорь Бобраков.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента. В последнее время над Шиесом сгустились тучи — крепнут слухи о том, что стройка будет возобновлена.

Приглашение на митинг 9 ноября 2019 года. Игорь Бобраков..9 ноября 2019 г. в 13.00 в Мичуринском парке состоится митинг против строительства мега-полигона на ст. Шиес.

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Протестное мероприятие состоится в Мичуринском парке 9 ноября в 13:00 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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