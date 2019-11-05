Активист Иван Иванов:«Пока не вижу разумных шагов со стороны власти»

Больше года активисты из Республики Коми и Архангельской области тормозят стройку полигона для переработки ТБО на станции Шиес: устраивают протестные акции, пишут жалобы в различные инстанции, фиксируют нарушения закона и не пропускают машины с топливом. Совсем недавно ситуация на станции была относительно спокойной, но за последние недели накалилась: к экоактивистам стали приходить с обысками, полицейские ликвидировали пост «Переправа» и сопровождали бензовозы на место стройки. Председатель общественной организации «Комитет спасения Печоры» Иван Иванов рассуждает, почему Шиесом снова плотно занялись власти. — Подвоз топлива в таких количествах объясняют необходимостью перезимовать охранникам: у них же там по человеку на квадратный метр. Думаю, что дело здесь не только в охранниках: застройщики будут пытаются провести новые изыскательские работы. Они нужны, чтобы опровергнуть ранее полученные данные о заболоченности территории. Результаты предыдущих работ будут пытаться нивелировать, а новые подгонят под желания заказчиков стройки, — уверен Иван Иванов. — Сейчас представители «Экотехнопарка» говорят, что территория не заболоченная: воде некуда утекать из-за так называемого глиняного замка. Но на Шиесе ведь есть откровенные болота, остальное - подтопляемая территория.

Появление полиции на месте стройки обусловлено не только этим.

— Правозащитник Эрнест Мезак объяснял на «Радио Свобода», почему активизировалась полиция: они планируют до Нового года всеми силами сломать протест, убрать лагерь по простой схеме: возбуждать уголовные дела по любому поводу. Я пока не вижу разумных шагов со стороны власти. Это по большему счету провокация. Своими действиями правоохранительные органы хотят спровоцировать активистов на силовые действия, считает Иван Иванов. Напомним, что 9 ноября в Мичуринском парке Сыктывкара в 13 часов пройдет митинг против строительства мусороперерабатывающего полигона на станции Шиес.

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