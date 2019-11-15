Шнур на концерте в Сан-Франциско размахивал плакатом «Стоп Шиес»

Недавно группа «Ленинград» отправилась в гастроли по Америке. 10 ноября Сергей Шнуров выступил на концерте в Сан-Франциско. Во время исполнения песни «Патриотка» музыкант неожиданно поддержал активистов, пытающихся остановить строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Шнур выхватил из рук зрителя в первом ряду плакат со словами «STOP Шиес» и начал им размахивать. В конце выступления Сергей Шнуров вернул плакат и показал мужчине одобряющий жест, подняв большой палец вверх.

Сергей Шнуров с плакатом "Стоп Шиес". Видео Артема Панюкова.

Зрителем, который дал музыканту плакат, оказался сыктывкарец Артем Панюков. Позже он поделился у себя на странице «ВКонтакте» впечатлениями о поездке.

— Концерт «Ленинграда». Стоило ехать так далеко, чтобы оказаться там, прямо около сцены, - прокомментировал житель Сыктывкара.

Напомним, что 9 ноября в столице Коми прошел митинг против строительства полигона на Шиесе. Несмотря на ощутимый мороз, акцию протеста поддержали более пяти тысяч горожан.

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