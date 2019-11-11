Сыктывкарка Лилия Терлецкая победила на чемпионате Юга России по бодибилдингу и фитнес-бикини

Сыктывкарка Лилия Терлецкая заняла призовое место на чемпионате Юга России. В дисциплине «фитнес-бикини до 163 см» девушка завоевала первое место, в абсолютной категории она стала второй.

- Это не суперсложный, но и не простой турнир. Было трудно, я была собой недовольна, но, в итоге, выложилась на все 100% и получила неплохой результат. Хотелось бы, конечно, занять первое место в абсолютной категории, но как получилось — так получилось. В целом, впечатления хорошие, это известный турнир, он был организован на высоком уровне, - рассказала Лилия Терлецкая порталу «ПП-Коми».

Отметим, что Лилия Терлецкая — восходящая звезда на спортивном горизонте Республики Коми и России. Девушка стремительно и ярко ворвалась в мир бодибилдинга и восхищает зрителя и поклонников победами в категории «фитнес-бикини».

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