В Сыктывкаре инспекторы ГИБДД во время рейда по нетрезвым водителям дважды отправлялись в погоню

Вчера вечером инспекторы ГИБДД вышли на улицы Сыктывкара, чтобы массово проверить водителей. Одна из организованных групп ДПС дежурила в местечке Дырнос. Там инспекторам ГИБДД за час дежурства пришлось дважды отправляться в погоню.

Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертвФото: Дарья ЮДИНА

Рейды в Сыктывкаре организовали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», который приурочили ко Дню памяти жертв ДТП. В этот вечер в Дырносе вместе с сотрудниками ГИБДД работали кинолог с собакой и член Общественного совета при УМВД России по Сыктывкару Виктор Мулин. Он напомнил сыктывкарцам о том, что садиться за руль в состоянии опьянения недопустимо. Член Общественного совета раздавал владельцам машин памятки и послания на бумажных ладошках, которые сделали дети.

Виктор Мулин раздавал ладошки с посланиями от детейФото: Дарья ЮДИНА

Инспекторы останавливали водителей и проверяли документы, оценивали состояние автовладельцев. Иногда кинолог с собакой осматривали машины: четвероногий полицейский обнюхивал автомобили на возможное наличие запрещенных веществ. Но таких серьезных нарушений не зафиксировали.

У водителей проверяли документыФото: Дарья ЮДИНА

Но за час с лишним во время дежурства поймали водителей, ездящих без страхового полиса ОСАГО. Также инспекторы два раза включали сирены. Один раз финал погони был тихим: водитель проигнорировал сигнал работников ГИБДД и поехал дальше, так как из-за долгой поездки очень сильно устал. Признаков опьянения и других нарушений у него не нашли.

К дежурству привлекли кинолога с собакойФото: Дарья ЮДИНА

Зато другая погоня помогла поймать возможного нарушителя. 35-летний сыктывкарец на «КИА» с признаками опьянения попытался сбежать от полицейских, но у него получилось. Его настигли. Результаты проверки алкотестером покажет, был ли водитель действительно пьян.

За час с небольшим иснпекторы поймали трех автовладельцев без страхового полиса ОСАГОФото: Дарья ЮДИНА

Такие рейдовые мероприятия позволяют не только ловить нарушителей, но и предупреждать пьяные аварии. С начала этого года в Сыктывкаре произошло 23 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибло четыре человека и 25 человек пострадали. Последняя подобная громкая авария случилась в сентябре. Тогда владелец «Лексуса», будучи пьяным, выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». 33-летний водитель «Ауди» погиб. За его четырехлетнего сына врачи боролись сутки, но спасти малыша не удалось. По факту аварии возбудили уголовное дело, хозяин «Лексуса» сейчас находится под стражей. Недавно следователь направил ходатайство о продлении ареста в городской суд.

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