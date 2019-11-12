2019-11-12T15:28:20+03:00
Общество

Школу-долгострой в Орбите в третий раз не сдали вовремя из-за погоды

Её хотели достроить к сентябрю
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Школу-долгострой в Орбите хотели сдать ещё к сентябрюШколу-долгострой в Орбите хотели сдать ещё к сентябрю
Изменить размер текста:

Многострадальную школу, строящуюся в сыктывкарском микрорайоне Орбита, должны были сдать к сентябрю этого года. Однако снова не вышло: срок сдачи отложили в третий раз. В этот раз вины компании-подрядчика нет: помешала плохая погода.

Школа-долгострой в Орбите уже давно на слуху: её строят с 2016 года. Довести до ума не могут до сих пор. От участия в проекте уже отказались два подрядчика, но в этом году за дело взялась кировская компания ООО «Универсалстрой». Чиновники осторожно заявляли, что объект сдадут к сентябрю. Тем не менее, сроки пришлось сдвинуть. К сожалению, не помогло даже благословение Владыки Питирима. Нынешним летом на головы сыктывкарцев разверзлись хляби небесные: погода вылила на головы горожан в 1,5 раза больше осадков, чем обычно. Это и послужило причиной задержки.

График откорректировали: основные строительно-монтажные работы хотят завершить до 15 декабря, а ввести объект в эксплуатацию — до 31 декабря. На 1 ноября уровень строительной готовности объекта составлял 80 процентов.

Сейчас «Универсалстрой» старается изо всех сил: своевременно завозятся материалы, а количество рабочих и темпы строительства растут.

Напомним, что первый подрядчик СМУ «Краснодар» сорвал сроки сдачи объекта и с ним расторгли контракт. Ситуация повторилась: ООО «Белстройцентр-Калуга» покинул стройку, не завершив её. Аукцион по поиску третьего подрядчика в первый раз не состоялся из-за того, что не нашлось смельчака, готового взяться за школу. Такой отыскался только через полгода: рискнуть решила компания ООО «Универсалстрой» из Кировской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия показала, как строится новая школа на 600 мест в поселке Краснозатонский

Объекта школы на 600 мест чуть не коснулась печальная слава школы-долгостроя в Орбите (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нет - многоэтажкам, да - зонам отдыха. Сыктывкарцы просят доработать изменения в генплан города
«Где озеленение? Зачем многоэтажки на Кутузова? Нужно ли продлевать Первомайскую улицу до Орбиты? И, вообще, почему положения генплана никогда не реализуются?» - говорили люди
Новости 24
Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России
Названа дата запуска новогодней иллюминации в Сыктывкаре
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми