Школу-долгострой в Орбите в третий раз не сдали вовремя из-за погоды

Многострадальную школу, строящуюся в сыктывкарском микрорайоне Орбита, должны были сдать к сентябрю этого года. Однако снова не вышло: срок сдачи отложили в третий раз. В этот раз вины компании-подрядчика нет: помешала плохая погода.

Школа-долгострой в Орбите уже давно на слуху: её строят с 2016 года. Довести до ума не могут до сих пор. От участия в проекте уже отказались два подрядчика, но в этом году за дело взялась кировская компания ООО «Универсалстрой». Чиновники осторожно заявляли, что объект сдадут к сентябрю. Тем не менее, сроки пришлось сдвинуть. К сожалению, не помогло даже благословение Владыки Питирима. Нынешним летом на головы сыктывкарцев разверзлись хляби небесные: погода вылила на головы горожан в 1,5 раза больше осадков, чем обычно. Это и послужило причиной задержки.

График откорректировали: основные строительно-монтажные работы хотят завершить до 15 декабря, а ввести объект в эксплуатацию — до 31 декабря. На 1 ноября уровень строительной готовности объекта составлял 80 процентов.

Сейчас «Универсалстрой» старается изо всех сил: своевременно завозятся материалы, а количество рабочих и темпы строительства растут.

Напомним, что первый подрядчик СМУ «Краснодар» сорвал сроки сдачи объекта и с ним расторгли контракт. Ситуация повторилась: ООО «Белстройцентр-Калуга» покинул стройку, не завершив её. Аукцион по поиску третьего подрядчика в первый раз не состоялся из-за того, что не нашлось смельчака, готового взяться за школу. Такой отыскался только через полгода: рискнуть решила компания ООО «Универсалстрой» из Кировской области.

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