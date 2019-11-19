2019-11-19T13:12:30+03:00
Общество

Влетит в копеечку: реконструкция Республиканского стадиона обойдется в два раза дороже

Полгода назад на эти цели хотели потратить 1,7 млрд рублей, а сейчас уже больше 3 млрд
Дарья ЮДИНА
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Сейчас ищут подрядчика, который взялся бы за первый этап рекострукции Республиканского стадиона. Фото пресс-службы Минспорта КомиСейчас ищут подрядчика, который взялся бы за первый этап рекострукции Республиканского стадиона. Фото пресс-службы Минспорта Коми
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На сайте госзакупок разместили объявление об аукционе на выполнение работ по первому этапу реконструкции Республиканского стадиона. Ранее Минстрой говорил о том, что на ремонт стадиона потратят 1,7 миллиарда рублей. Однако теперь стоимость выросла: согласно конкурсной документации только на первый этап выделят почти 3 миллиарда рублей.

Первый этап работ предусматривает устройство арены, создание контрольно-пропускного пункта, устройство наземных стоянок для автомобилей и автобусов, реконструкцию южной, западной, северной трибун и тренировочного поля. Подрядчика для выполнения этих работ выберут 5 декабря. Контракт с ним планируют заключить до середины декабря. Сразу после этого компания должна будет оградить территорию и демонтировать трибуны.

Второй этап работ включает в себя строительство двух многоуровневых стоянок башенного типа для автомобилей. Подрядчика для проведения работ по нему выберут позже.

Общестроительные работы на объекте начнутся в январе 2020 года. Благоустройством и озеленением территории займутся в сентябре. Планируется, что трибуны будут готовы к ноябрю 2020 года.

Обновленный стадион будет вмещать 8699 человек: 1718 — на северной трибуне, 4752 на западной, 1730 на южной, 499 на трибуне тренировочного поля. Увидеть похорошевший стадион можно будет после 29 января 2021 года: именно до этого числа подрядчик будет должен сдать объект.

Напомним, что республиканский стадион ремонтируют, чтобы в 2021 году провести там Чемпионат мира по хоккею с мячом. Сначала для этого хотели построить новый спортивный объект, но потом от этой идеи отказались: стадион вытянул бы из бюджета девять миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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