Как в Коми не построили стадион: хронология

В 2021 году в Сыктывкаре пройдет Чемпионат мира среди юниоров по хоккею с мячом. К масштабному празднику спорта в столице Коми планировали построить спортивную арену, однако вчера стало известно, что этого не произойдет. Взамен нового Ледового дворца вторую жизнь получит Республиканский стадион, которого в ближайшее время ждет масштабная реконструкция.

«КП-Коми» вспоминает, как развивался вопрос со строительством нового стадиона в столице Коми.

Май 2017 Сыктывкар выдвинул заявку на проведение мирового первенства 2021 года на исполкоме Международной федерации бенди (FIB).

Июль 2017 Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований одобрила заявку Сыктывкара на проведение ЧМ.

Февраль 2018 На чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске состоялось заседание исполкома FIB, на котором Сыктывкар был выбран следующим местом проведения первенства.

Февраль 2018 На совещании по вопросам подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады Владимир Путин анонсировал чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре.

Март 2018 По Сыктывкару пошли слухи, что новую спортивную арену построят на запасном поле республиканского стадиона. Жители соседних домов выступили против и обратились с жалобами в мэрию.

Предполагаемый эскиз будущего дворца "взорвал" соцсети

Май 2018 Глава Коми Сергей Гапликов подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «ВИС» на возведение ледового дворца на Петербургском экономическом форуме.

Сентябрь 2018 Группа строительных компаний «ВИС» отказалась от участия в строительстве ледового дворца в Сыктывкаре.

Октябрь 2018 В шведском городе Сандвикен прошло совещание технического совета FIB, на котором было решено, что не взирая на сложности по причине отказа инвестора от строительства стадиона, договор между правительством Коми и FIB на проведение ЧМ 2021 остается в силе.

15 ноября 2018 Правительство Коми официально объявило, что нового спортивного дворца в республике не появится. Вместо этого к 2021 году будет проведена реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре.