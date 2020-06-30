Счастливые в соцсетях не зависают

Фейсбук появился в 2003-м, ВКонтакте начал набирать популярность только в 2006 году. До этого времени россияне обходились без соцсетей, теперь же в онлайн перекочевала немалая часть нашей жизни: памятные фотографии, любимая музыка и фильмы, общение между друзьями и рабочие диалоги. К Всемирному дню соцсетей, который приходится на 30 июня, корреспондент «КП-Коми» решил отказаться от онлайн-общения хотя бы на выходные и посмотреть, что из этого выйдет.

Условия

Перед началом эксперимента я наивно подумывала пожить без онлайн-общения неделю, но потом отказалась от этой мысли: соцсети для журналистов давно стали рабочим инструментом. Поэтому срок сократился до двух выходных дней. Уж пару дней-то точно выдержу. Малый срок я решила уравновесить, ужесточив условия: ноутбук убрала в сумку (а её — в шкаф), телефон закинула на холодильник. Людей, с которыми общаюсь каждый день, предупредила: буду вне зоны доступа на выходных. Никаких гаджетов, никаких соцсетей и мессенджеров время «цифровой» диеты началось!

Первый день прошел под девизом "Без соцсетей свет не мил". На следующий день было легче

День первый: ломка

В обычные дни моё утро начиналось с телефона еще в кровати: семь минут на Телеграм, три минуты — ВКонтакте. В этот раз утро субботы приземлилось прямо на меня. В прямом смысле. Котёнок Беша попытался спуститься с подоконника (диван стоит рядом), но проделал это с грацией бегемота, в результате очутился на моей ни в чем повинной голове. Почуяв, что дело пахнет керосином, пушистый демонёнок шустро сбежал под диван. А я по привычке потянулась за телефоном, чтобы посмотреть сколько времени. А блин, у меня же «диета», вспомнила я через пару минут. А узнать, который час, не получается: дома ни настенных, ни наручных часов нет. Делать нечего, поплелась на кухню делать себе кофе.

За завтраком телефонный зуд вернулся. Я привыкла к крепкому кофе с десертом в виде снимков из Инстаграма и парочки сообщений в Телеграма. Но доступ перекрыт, а мозг требует информации — судорожно схватилась за книгу. Вереницы из строк затыкают голод - спасибо Гутенбергу за бумажные книги!

В субботу как обычно я отправилась затариваться в магазин. Пока бродила между полок, рука автоматически дергалась заглянуть в телефон. Непонимание того, сколько сейчас времени, жутко бесило. Я даже не могла проверить, сколько точно денег осталось на карточке. Примерную сумму я помнила, но внутренний контролёр закипал всё больше. Обратила внимание, что невольно вытягиваю шею, когда кто-то рядом достаёт телефон - что же они там листают?

Раздражение в течение дня становилось всё сильнее. Видео в Ютубе на обед я заменила чтением. Вместо гифок с котиками - чтение, вместо историй в Инстаграме — чтение, вместо общения в Телеграме — чтение. К вечеру поняла, что читать надоело. Выудила из недр шкафа подаренную когда-то антистресс-раскраску и стала зарисовывать стресс. Закончила только тогда, когда стала точить карандаши - в процесс многие сломались.

День второй: свобода

Второй день снова начался... с чтения. Откладывая вторую прочитанную книгу в сторону, решила поиграть с Бешей. Удивительно! Телефонного зуда и раздражения почти не было. Но когда котенок притащил мячик в зубах, стоя при этом на задних лапах, я снова потянулась за телефоном - безумно захотелось отправить забавный снимок маме.

Нет, сидеть в четырех стенах нельзя! Нужно срочно выбираться на улицу. В гости не пойти, ни с кем не встретиться — о таких вещах договариваются заранее. Была не была — пойду куда глаза глядят! И отправилась на автобусную остановку.

В автобусе я привыкла слушать музыку в наушниках. В эту поездку уши шевелились в разные стороны: по пути я невольно подслушала занимательную историю, достойную сериала на канале «Россия», и даже неполный народный рецепт «от сердца». Ещё в салоне работало радио: тут тебе и свежий шансон, и кусочек последних новостей. Вкусняшка! Я про новости, если что.

Наконец, остановка. Прогулочный маршрут получился произвольным: Кировский парк, книжный магазин на Советской, кофе на вынос рядом с ЦУМом. Раздражение от незнания времени и онлайн-чесотка прошли. Я радовалась тому, что можно никуда не спешить, подмечала интересные детали во время прогулки: двери с рисунком Будды, кошку, вальяжно разлегшуюся на скамейке рядом с хозяйкой, красную машину на другом берегу напротив набережной.

Пока искала сухую скамейку в парке, наткнулась на знакомого, которого давно не видела вживую. Миша мне улыбнулся, отсалютовал и спросил:

- Привет журналистам! Ну и сколько прирост по вашей несуществующей короне?

Я пожала плечами. Миша удивился:

— Ты что, уволилась?

Пришлось ему объяснять, что происходит. Обычно я пересказывала последние новости в наших онлайн-диалогах, но в этот раз мы поменялись ролями. Мой знакомый только улыбался, когда я что-то спрашивала. Когда я уже шла по Стефановской площади, краем глаза зацепила большие часы 19.40. Вечер пролетел незаметно.

Что в итоге

Что я вынесла из своего двухдневного эксперимента? Синдром FOMO (Fear Of Missing Out — страх пропустить что-то важное), который я у себя обнаружила, не имеет под собой никакой почвы. Если ученые отыщут Атлантиду, а цена нефти вырастет в три раза я об этом узнаю без соцсетей и мессенджеров. Новости, которые у всех в головах, и так до меня дойдут через радио, друзей, разговоры. Поэтому бесконечно пялиться в телефон и обновлять ленту нет смысла.

В то же время гаджеты — не враги, пожирающие время. Уверенность в том, что после отказа от онлайн-общения вырастет продуктивность, в моем случае не сработала: да, я сделала несколько дел, которые откладывала в долгий ящик, в частности, навела порядок в шкафу с одеждой. Но и не сделала всего того, что планировала предпочла книги этим занятиям. Возможно, моё тотемное животное — ленивая морская свинка, и мне просто нужно менять свои привычки. Кое-что после эксперимента я точно поменяю: почищу группы ВКонтакте и каналы в Телеграме. Побыв два дня без телефона и ноутбука, я решила настроить свою ленту так, чтобы она была полезной: и дополнительное время появится, и голову информационным мусором забивать не нужно.

Психолог Юлия Подорова, Фото из архива героини публикации

Психолог Юлия Подорова также отмечает: «сидение» в соцсетях должно быть осознанным.

- Вопрос в том, мешают ли соцсети другим сферам жизни: здоровью (не высыпается, не есть или есть с гаджетом), работе, важным делам или нет (я могу контролировать\управлять «сидением»). Еще вопрос: а что я там делаю, как это отражается на мне? Осознаю ли я, что и для чего? В общем, мера необходима во всем.

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