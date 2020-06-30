2020-06-30T17:41:56+03:00
Общество

Счастливые в соцсетях не зависают

Два дня на «цифровой» диете: что из этого (не) вышло у корреспондента "КП-Коми"
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В первый день эксперимента я такой радостной не былаВ первый день эксперимента я такой радостной не была
Изменить размер текста:

Фейсбук появился в 2003-м, ВКонтакте начал набирать популярность только в 2006 году. До этого времени россияне обходились без соцсетей, теперь же в онлайн перекочевала немалая часть нашей жизни: памятные фотографии, любимая музыка и фильмы, общение между друзьями и рабочие диалоги. К Всемирному дню соцсетей, который приходится на 30 июня, корреспондент «КП-Коми» решил отказаться от онлайн-общения хотя бы на выходные и посмотреть, что из этого выйдет.

Условия

Перед началом эксперимента я наивно подумывала пожить без онлайн-общения неделю, но потом отказалась от этой мысли: соцсети для журналистов давно стали рабочим инструментом. Поэтому срок сократился до двух выходных дней. Уж пару дней-то точно выдержу. Малый срок я решила уравновесить, ужесточив условия: ноутбук убрала в сумку (а её — в шкаф), телефон закинула на холодильник. Людей, с которыми общаюсь каждый день, предупредила: буду вне зоны доступа на выходных. Никаких гаджетов, никаких соцсетей и мессенджеров время «цифровой» диеты началось!

Первый день прошел под девизом "Без соцсетей свет не мил". На следующий день было легче

Первый день прошел под девизом "Без соцсетей свет не мил". На следующий день было легче

День первый: ломка

В обычные дни моё утро начиналось с телефона еще в кровати: семь минут на Телеграм, три минуты — ВКонтакте. В этот раз утро субботы приземлилось прямо на меня. В прямом смысле. Котёнок Беша попытался спуститься с подоконника (диван стоит рядом), но проделал это с грацией бегемота, в результате очутился на моей ни в чем повинной голове. Почуяв, что дело пахнет керосином, пушистый демонёнок шустро сбежал под диван. А я по привычке потянулась за телефоном, чтобы посмотреть сколько времени. А блин, у меня же «диета», вспомнила я через пару минут. А узнать, который час, не получается: дома ни настенных, ни наручных часов нет. Делать нечего, поплелась на кухню делать себе кофе.

За завтраком телефонный зуд вернулся. Я привыкла к крепкому кофе с десертом в виде снимков из Инстаграма и парочки сообщений в Телеграма. Но доступ перекрыт, а мозг требует информации — судорожно схватилась за книгу. Вереницы из строк затыкают голод - спасибо Гутенбергу за бумажные книги!

В субботу как обычно я отправилась затариваться в магазин. Пока бродила между полок, рука автоматически дергалась заглянуть в телефон. Непонимание того, сколько сейчас времени, жутко бесило. Я даже не могла проверить, сколько точно денег осталось на карточке. Примерную сумму я помнила, но внутренний контролёр закипал всё больше. Обратила внимание, что невольно вытягиваю шею, когда кто-то рядом достаёт телефон - что же они там листают?

Раздражение в течение дня становилось всё сильнее. Видео в Ютубе на обед я заменила чтением. Вместо гифок с котиками - чтение, вместо историй в Инстаграме — чтение, вместо общения в Телеграме — чтение. К вечеру поняла, что читать надоело. Выудила из недр шкафа подаренную когда-то антистресс-раскраску и стала зарисовывать стресс. Закончила только тогда, когда стала точить карандаши - в процесс многие сломались.

День второй: свобода

Второй день снова начался... с чтения. Откладывая вторую прочитанную книгу в сторону, решила поиграть с Бешей. Удивительно! Телефонного зуда и раздражения почти не было. Но когда котенок притащил мячик в зубах, стоя при этом на задних лапах, я снова потянулась за телефоном - безумно захотелось отправить забавный снимок маме.

Нет, сидеть в четырех стенах нельзя! Нужно срочно выбираться на улицу. В гости не пойти, ни с кем не встретиться — о таких вещах договариваются заранее. Была не была — пойду куда глаза глядят! И отправилась на автобусную остановку.

В автобусе я привыкла слушать музыку в наушниках. В эту поездку уши шевелились в разные стороны: по пути я невольно подслушала занимательную историю, достойную сериала на канале «Россия», и даже неполный народный рецепт «от сердца». Ещё в салоне работало радио: тут тебе и свежий шансон, и кусочек последних новостей. Вкусняшка! Я про новости, если что.

Наконец, остановка. Прогулочный маршрут получился произвольным: Кировский парк, книжный магазин на Советской, кофе на вынос рядом с ЦУМом. Раздражение от незнания времени и онлайн-чесотка прошли. Я радовалась тому, что можно никуда не спешить, подмечала интересные детали во время прогулки: двери с рисунком Будды, кошку, вальяжно разлегшуюся на скамейке рядом с хозяйкой, красную машину на другом берегу напротив набережной.

Пока искала сухую скамейку в парке, наткнулась на знакомого, которого давно не видела вживую. Миша мне улыбнулся, отсалютовал и спросил:

- Привет журналистам! Ну и сколько прирост по вашей несуществующей короне?

Я пожала плечами. Миша удивился:

— Ты что, уволилась?

Пришлось ему объяснять, что происходит. Обычно я пересказывала последние новости в наших онлайн-диалогах, но в этот раз мы поменялись ролями. Мой знакомый только улыбался, когда я что-то спрашивала. Когда я уже шла по Стефановской площади, краем глаза зацепила большие часы 19.40. Вечер пролетел незаметно.

Что в итоге

Что я вынесла из своего двухдневного эксперимента? Синдром FOMO (Fear Of Missing Out — страх пропустить что-то важное), который я у себя обнаружила, не имеет под собой никакой почвы. Если ученые отыщут Атлантиду, а цена нефти вырастет в три раза я об этом узнаю без соцсетей и мессенджеров. Новости, которые у всех в головах, и так до меня дойдут через радио, друзей, разговоры. Поэтому бесконечно пялиться в телефон и обновлять ленту нет смысла.

В то же время гаджеты — не враги, пожирающие время. Уверенность в том, что после отказа от онлайн-общения вырастет продуктивность, в моем случае не сработала: да, я сделала несколько дел, которые откладывала в долгий ящик, в частности, навела порядок в шкафу с одеждой. Но и не сделала всего того, что планировала предпочла книги этим занятиям. Возможно, моё тотемное животное — ленивая морская свинка, и мне просто нужно менять свои привычки. Кое-что после эксперимента я точно поменяю: почищу группы ВКонтакте и каналы в Телеграме. Побыв два дня без телефона и ноутбука, я решила настроить свою ленту так, чтобы она была полезной: и дополнительное время появится, и голову информационным мусором забивать не нужно.

Психолог Юлия Подорова, Фото из архива героини публикации

Психолог Юлия Подорова, Фото из архива героини публикации

Психолог Юлия Подорова также отмечает: «сидение» в соцсетях должно быть осознанным.

- Вопрос в том, мешают ли соцсети другим сферам жизни: здоровью (не высыпается, не есть или есть с гаджетом), работе, важным делам или нет (я могу контролировать\управлять «сидением»). Еще вопрос: а что я там делаю, как это отражается на мне? Осознаю ли я, что и для чего? В общем, мера необходима во всем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Флер заброшенности и выбитые стекла: как выглядит законсервированный детский лагерь в Коми

Фото из места, которое помнят многие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал
30 июня президенты России и Беларуси открыли памятник Советскому солдату. Его возвели у деревни Хорошево Тверской области — здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Главы Союзного государства возложили к пьедесталу цветы и почтили память павших минутой
Общественный штаб просит признать ошибку
Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился с письмом в Мосгоризбирком, где просит рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии участка 1403
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Новости 24
В Ижме устанавливают личность фронтовика из Мохчи
В Ухте студент из Зимбабве ездил по поддельным правам
В Коми 4 июля стартует «вторая волна» зачисления в первый класс
Житель Эжвы отправится в колонию за истязание сожительницы
В Сыктывкаре прорабатывают вопрос установки понтонного моста на Седкыркещ
Ещё один детский сад Воркуты закрыт на карантин
В Усть-Куломском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками
В Сыктывкаре осудили 19-летнего наркоторговца
Житель Печоры выпил бутылку водки в магазине
Погода в Коми 30 июня
Где не будет горячей воды в Сыктывкаре с 6 по 10 июля
Коми энергосбытовая компания призывает сыктывкарцев проверить свою УК/ТСЖ
Трое жителей Сыктывкара за один день отдали мошенникам 350 тысяч рублей
Воркутинец ответит за уничтоженное имущество на сумму 17 миллионов рублей
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Житель Инты осуждён за нападение на сотрудников полиции
В Усинске задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
Жительница Сыктывкара распространяла запрещённые материалы
Ухтинец лишился автомобиля за долги по алиментам
Жителя Эжвы лишили свободы за избиение сожительницы