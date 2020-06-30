2020-06-30T21:29:06+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 30 июня 2020 года

Где «ковидных» пациентов стало больше
Дарья ЮДИНА
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Сегодня многие муниципалитеты сообщили о новых случаях заражения. Инфографика Алексея ПонарядоваСегодня многие муниципалитеты сообщили о новых случаях заражения. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 53 случая заражения коронавирусом. Республика почти достигла баланса: сегодня количество выздоровевших выросло на 50 человек. Какие муниципалитеты сегодня показали неприятный плюс в обзоре «КП-Коми».

Так, в Усинске и Воркуте коронавирус потихоньку притормаживает: 11 и 32 новых случая заражения соответственно. В Инте и Усть-Куломском районе по одному новому случаю. В Ухте количество «ковидных» пациентов выросло на два, в Ижемском районе на четыре, в Троицко-Печорском на три, в Удорском на два, в Прилузском на три. В Койгородском, Вуктыльском районе и в Печоре изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня свою коронавирусную статистику не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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