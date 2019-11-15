Игорь Гурьев попросил воркутинцев оценить, как он справляется с работой мэра

Мэр Воркуты давно известен своей публичностью и доступностью в социальных сетях. 14 ноября он вновь подтвердил свое лидерство в рейтинге открытости среди градоначальников Коми. На своей странице "ВКонтакте" Игорь Гурьев попросил горожан честно оценить результаты его работы на посту мэра.

- Сегодня исполнилось 4 года со дня выбора меня руководителем администрации города. Прошу оценить эффективность моей работы и работы нашей команды. Предложения оставляйте в комментариях, - пост с таким обращением опубликовал градоначальник на своей странице.

Отзывы воркутинцев не заставили себя ждать. Спустя сутки в анонимном голосовании приняли участие около двух тысяч человек, оставив под постом десятки комментариев. Большинство проголосовавших дали деятельности Игоря Гурьева и его команды хорошую оценку (59%), треть опрошенных назвали работу удовлетворительной (30%) и лишь немногие поставили знак "плохо" (11%).

Горожане не скупились на добрые отзывы. Darya Salamahina написала: "Я проживаю в Воркуте, почти всю свою жизнь. И никто из руководителей не вложил в мой любимый город столько сил и любви, сколько Вы, низкий Вам Вам поклон!"

Alexandr Kocherzhuk также льет елей на странице мэра. "Однозначно плюс! За то, что есть возможность обсуждать проблемы в социальных сетях непосредственно с главой города . В других городах моя попытка не увенчалась успехом, глухо за забором , даже в Сыктывкаре некуда писать, тишина мертвая", - сравнивает житель Коми открытость Гурьева в соцсетях.

Большая часть проголосовавших оценили деятельность Игоря Гурьева положительно.

Но нашлись и критики, которые посчитали, что Игорь Гурьев всего лишь любит пиариться, а вот проблемы города решать не способен. Например, Владимир Жарук считает, что мэр работает "не просто плохо, а отвратительно плохо".

- Все эти благоустройства яйца выеденного не стоят по сравнению со здоровьем и/или жизнью хотя бы одного человека. А благодаря, в том числе бездействию Гурьева с командой, его неспособности решать проблемы воркутинцев на уровне хотя бы республики, в городе на сегодняшний день в заложниках находятся 9520 семей инвалидов и пенсионеров, десятилетиями ожидающих переселения из экстремального климата в более благоприятный.

Также считаю заслугой Гурьева уничтожение инфраструктуры поселков и кинутых на произвол жителях. Сколько проблем и неудобств он создал на ровном месте? Не говоря уже о выбрасываемых на ветер сотнях миллионов за пустующее жилье и несуществующие услуги типа вывоза мусора или капремонта? По моему мнению, серьезные вопросы Гурьев решать не способен.

Его поддерживает и Наталья Арнст. "Живу на Северном поселке. Могу сказать одно - стало еще хуже, автобусы в час, а то и больше интервал, врачей вообще нет! Ничего нет, только разруха". Не могу описать, какая грусть и грязь вокруг", - оставил комментарий воркутинка.

Юрий Спесивцев добавляет: "По переселению ничего не делается,а все эти площадки и спортгородки в рамках программы происходят, и мэр обязан освоить эти деньги. Во всём остальном работа не ведётся и только при ВАС были закрыты школы, детсады и т.д."

Просьбу Игоря Гурьева публично оценить его деятельность мэра воркутинцы выполнили отнюдь не формально. Под постом развернулись дискуссии, в которых горожане напомнили о таких давних проблемах, как переселение с Крайнего Севера, вымирающие поселки, разбитые дороги. Так что мэр заполярного города, как и хотел, получил, пожалуй, самый честный отзыв о своей работе.

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