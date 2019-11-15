Прощай, пакет с пакетами:можно ли в Сыктывкаре прожить три дня без полиэтилена

В октябре в сети «всплыла» информация, что в Роспотребнадзоре подготовлен законопроект о полном запрете одноразовых пластиковых пакетов в нашей стране. К сожалению, недавно ведомство опровергло эту радостную новость. Пока экоактивисты огорченно вздыхают, корреспондент «Комсомольской правды-Коми» решила проверить, можно ли в Сыктывкаре отказаться от полиэтилена? Хотя бы на три дня.

Юный набор начинающего экологаФото: Дарья ЮДИНА

День первый: собираем набор юного экоактивиста

Для начала перетряхну-ка я рюкзак. Так, что у нас тут? Классика жанра — пакет с пакетами! Уверена, в каждой второй квартире живет этот «удивительный полиэтиленовый зверь». Мини-набор без сожалений отправился почивать в шкаф, а в рюкзак я с важностью запихала большую матерчатую экосумку, три экомешочка, два контейнера, пачку пергамента и бумажный пакет — джентльменский набор будущего эколога, не иначе!

Ну посмотрим, что меня ждет в магазине, где на развес продаются фрукты-овощи. Так-так-так, помидорки дружно отправляются в красный экомешочек, огурцы в бирюзовый. Взвешивая свой будущий салат, обнаружила недостаток экомешочков: наклейки с указанием веса и цены с них слезают очень легко. Но-таки плюсов больше: они многоразовые, легко стираются, их проще развязать и переработать. Переборов упрямые наклейки, я отправилась на кассу. Продавщицы на помидоры и огурцы не в полиэтилене никак не среагировали, буднично пробивая товар.

Про экомешочки я вспоминала не всегдаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вечером перед походом в пекарню долго ломала голову: во что лучше заворачивать хлеб и булочки? Экомешочки после выпечки придется стирать каждый раз, а лень. Может использовать бумажные пакеты? Отличная мысль! Но и от этой задумки со временем пришлось отказаться: на такой упаковке остаются следы, да и бумага легко рвется.

День второй: миссия точно выполнима?

В выходной решила представить, что я - шеф-повар, и приготовить куриные ножки в кляре. Спустившись в магазин и побродив там, прямо физически ощутила, как тают мои мечты о хрустящей курочке. Вся продукция в магазине была запакована в несколько слоев полиэтилена, которого бы хватило на целый чемодан в аэропорту. Вспомнилось детство: примерно также меня закутывали, прежде чем выпустить на улицу в мороз. Гулять выкатывался меховой колобок, у которого были видны только глаза и брови. Правда, в моем случае причина для многослойности все-таки была, а в случае с куриными ножками — нет.

— А можно мне купить курочку без полиэтилена? — робко поинтересовалась я у продавщицы.

— А взвешивать мы вам как будем?! — гаркнула на меня большая, как колонна, работница мясного цеха. — Антисанитарию разводить что ли? Да и нам зачем эта упаковка потом тут, мусор только.

Однако: в магазине мусорить нельзя, а из магазина на улицу выносить можно. Но мне повезло и без вкусного ужина я не осталась — в другом магазине нашла куриные ножки, которые можно было завернуть в пергамент. Правда, за спиной была приличная очередь и, чтобы не возиться, я попросила сотрудницу за прилавком положить ножки в свой контейнер.

— Ни в коем случае! — отказали мне администраторы. — А вдруг вы плохо вымыли контейнер? Отправитесь, а виноваты будем мы. Вы потом подадите в суд на нас. Нет, так рисковать мы не будем.

Свой салат мне положили только в "Ленте"Фото: Дарья ЮДИНА

Мой экологический эксперимент грозил мне еще и потерей покоя и веса, но голод победил: пришлось все-таки взять мясо в полиэтиленовой пленке. В других местах я попробовала купить салат в свою тару, но получала такие же ответы. Приходилось отказываться от покупки. Решила обойтись курочкой.

День третий: западня с урной

В очередной тупик меня поставило… мусорное ведро. Чем заменить одноразовый пакет из-под мусора? Альтернативу предложила знакомая:

— Попробуй использовать бумажные пакеты или выстелить ведро газетами. У меня бабушка раньше так делала, не жаловалась, — сказала она.

Я решилась на второй вариант, но, увы, быстро поняла, что он не подходит. Во-первых, газет не напасешься, да и бумага выпадает вместе с отходами. А во-вторых, неудобно! На простые манипуляции уходит слишком много времени: взять ведро, спуститься, выбросить мусор, подняться, снова спуститься.

Бумажный пакет — тоже оказался не вариант: легко рвется, есть риск не донести отходы до пункта назначения. Минус балл за экологичность.

В тот же день я решила снова попытать счастья с салатом. Получилось! Сотрудница крупного гипермаркета без лишних вопросов и удивленных взглядов положила салат в мой контейнер. На радостях я едва не умудрилась машинально запихать яблоки, виноград и апельсины в полиэтиленовый пакет, но вовремя спохватилась и достала экомешочки.

- Это забирать будете? — со смешком указала накрашенным пальчиком продавщица на злополучную наклейку: пока я дошла до кассы, клейкая бумажка умудрилась поприлипать к рукам, тележке, другим покупкам и покупателям, но только не к мешочку.

Бумажные пакеты легко рвались и не оправдали себяФото: Дарья ЮДИНА

Позже зашла в магазин для сладкоежек, забыв что экомешочки-то все заняты. Наблюдая с тоской, как продавщица взвешивает конфеты в полиэтиленовом пакете, я решила претворить дурацкую идею в жизнь. Под изумленным взглядом сотрудницы магазина высыпала конфеты прямо в матерчатую сумку, а полиэтиленовый пакет вернула ей.

Они ведь мягкие, помнутся, - заметила девушка.

— Ничего, конфеты сверху, до холодильника доедут, - весьма довольная собой махнула я рукой и оказалась права: сладости формы не потеряли.

Итог

Несмотря на то, что эксперимент длился всего три дня, мне так и не удалось полностью отказаться от полиэтилена. В Сыктывкаре это сделать не так-то просто: нужно искать магазины, где продавцы, не боясь возможных исков, будут класть товары в упаковку покупателя. К тому же, постоянно есть соблазн, ведь полиэтилен существенно облегчает жизнь, позволяя не возиться долго с покупками или выносом мусора, и, стоит признать, потакает лени. Экообраз жизни даже за три дня потребовал массу усилий и времени. С другой стороны, эксперимент заставил меня задуматься и пересмотреть некоторые привычки. Говорят, на то, чтобы выработать новые, уходит 21 день… Ну что, попробуем вместе?

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