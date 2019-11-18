Жителей Сыктывкара приглашают на публичное обсуждение бюджета города

Совет города Сыктывкара определил дату проведения публичных слушаний по бюджету на 2020 и финансовые планы на 2021 и 2022 годы. Жителей столицы Коми приглашают к обсуждению главного финансового документа на 26 ноября. Встреча пройдет в 16.30 в мэрии Сыктывкара.

Ознакомиться с бюджетом города можно на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" сыктывкар.рф в разделе «Бюджет города/Проекты бюджетов». Сейчас в финансовом документе заложены расходы на реализацию 11 муниципальных программ.

Это «Развитие образования», «Развитие культуры, физической культуры и спорта», «Градостроительство и землепользование», «Городское хозяйство», «Содействие развитию экономики», «Безопасность жизнедеятельности населения», «Финансы и муниципальный долг», «Отрытый муниципалитет», «Развитие современной городской среды», «Поддержка отдельных категорий граждан», «Жилищный фонд».

Выбор именно этих направлений объясняется той Стратегией социально-экономического развития Сыктывкара, которая принята до 2030 года, а также муниципальными программами и программой оздоровления муниципальных финансов на 2017-2021 годы.

По прогнозам, доходы в бюджет Сыктывкара на следующий год составят 9,1 млрд рублей, а на плановый период 2021 и 2022 годов - 8,7 млрд и 8,4 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год планируются несколько выше доходных поступлений - 9,4 млрд рублей. На плановый период 2021 и 2022 годов цифры расходов также превышают доходы - 8,9 млрд и 8,6 млрд рублей соответственно. Таким образом дефицит бюджета на 2020 год по прогнозам составит 0,3 млрд, а 2021 и 2022 годов - 0,2 млрд рублей ежегодно.

Принять участие в обсуждении бюджета Сыктывкара 26 ноября могут все желающие. Кроме того, до 3 декабря 2019 года они могут высказать свои пожелания по финансовому документу города. Для этого они должны принести свои предложения в письменной форме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30) и указать свою контактную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Сыктывкара направит на увеличение зарплат работников муниципальных учреждений 120 млн рублей

На заседании постоянных комиссий Совета города рассказали об изменениях в бюджете (подробности)

В Совет Сыктывкара проходят кандидаты от «Единой России»

Вакантные места заняли Александр Шучалин и Сергей Кулаков (подробности)