2019-11-15T14:54:20+03:00
Общество

Раскол протеста: часть бастующих водителей в Сыктывкаре все-таки начали брать заказы от "Яндекс. Такси"

Около 100 человек продолжают участвовать в акции протеста
Дарья ЮДИНА
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Все бастующие хотели не принимать заказы до понедельникаВсе бастующие хотели не принимать заказы до понедельника
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13 ноября сыктывкарские водители запустили протестную акцию против агрегатора "Яндекс. Такси". Таксисты перестали принимать заказы от этой службы. Но вчера часть бунтующих все-таки выехали на улицы - протест раскололся.

Эту информацию "Комсомольской правде-Коми" подтвердил координатор акции Андрей Прошин.

— Довольно много людей вчера решили не продолжать акцию протеста, а начали принимать заказы. Сейчас добиваемся того, в такси работали только лицензированные водители. Те, кто работает с лицензиями, они и остались дома. Около ста человек не вышли на линии. С этой группой мы и будем работать, вести переговоры в Министерстве транспорта, - отметил сыктывкарец.

Напомним, что впервые сыктывкарские таксисты перестали брать заказы 23 октября. Так водители выразили недовольство тарифами "Яндекс. Такси": по их мнению, они не позволяют шоферам нормально зарабатывать. В спор между агрегатором и водителями вклинился региональное ведомство: сотрудники Минтранса во главе с Алексадром Ремигой провели две встречи, на которых конфликтующие стороны высказали свои точки зрения и сумели прийти к определенным соглашениям. Однако до полного согласия "Яндекс. Такси" и водителям ещё далеко.

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«Яндекс.Такси» прокомментировало требование сыктывкарских таксистов о повышении тарифов «Это приведет к падению спроса, в результате водители будут меньше зарабатывать» — говорят в пресс-службе компании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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