«Это наша площадь». В Сыктывкаре впервые за 10 лет состоялся согласованный митинг у здания мэрии

В Сыктывкаре впервые за 10 лет прошел согласованный митинг у стен городской мэрии. Повод - потребовать у администрации отменить постановление, которое запрещает людям выходить с мирным протестом на Стефановскую площадь. Правозащитники и активисты рассказали, почему власть должна открыть для собраний, митингов и пикетов главную площадь республики.

Постановление МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 года № 10/4160 (в редакции 2013 года) нужно отменить, считают активисты. Известный историк и краевед Михаил Рогачев в своем коротком выступлении отметил, что площадь исконно являлась местом выражения народного мнения. Запрет проводить мероприятия, где можно сказать неугодное властям слово, по сути, является дискриминацией. Странно и то, что митинги и пикеты проводить нельзя, а ярмарки и парады - можно.

Люди стояли с плакатамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Публичные мероприятия (ярмарки, парады, гулянья) проводятся, и они совершенно не мешают работе Конституционного суда. Но площадь должна быть возвращена всем нам для выражения (естественно в рамках закона) своего мнения, - отметил Михаил Борисович Рогачев.

Эрнест Мезак много лет борется за освобождение плошадиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак поименно вспомнил тех, кто с 2011 года выходит на пикеты за возвращение площади. Многие из них получили административные штрафы в 10 тысяч рублей, некоторым досталось несколько штрафов.

За порядком следили полицейскиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Общественник Леонид Зильберг рассказал о тех временах, когда площадь была открыта для протестов. Например, во время августовского путча 1991 года сыктывкарцы несколько дней провели на площади.

На митинге выступали все желающиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- 20 августа мы повернулись к зданию Госсовета и стали скандировать «Спиридонов» (Юрий Спиридонов тогда был председателем Верховного Совета Коми - ред.). Он вышел в нам и стал с нами говорить! Но до чего же измельчала нынешняя власть. Она просто боится, что на площади кто-то что-то будет говорить. Но это наша площадь! - отметил Леонид Зильберг.

Леонид Зильберг вспомнил те времена, когда площадь была открыта для митинговФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ветеран движения за отмену запрета Вера Терешонкова перед митингом вышла с одиночным пикетом на Стефановскую площадь. К ней подошли сотрудники полиции, сказали, что она нарушает закон. Тогда активистка показала стражам правопорядка постановление Конституционного суда РФ с печатью и подписью - это озадачило полицейских. «Впервые не арестовали», - говорила Вера Петровна. Кстати, за ее плечами несколько одиночных пикетов, которые заканчивались в отделении полиции.

Вера Терешонкова стояла с этим плакатом на Стефановской площади. Ее не арестовали, как это было ранееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Митинг длился примерно 45 минут, его посетили около 65 человек. В конце мероприятия общественник Игорь Сажин зачитал резолюцию - «Мы требует прекратить многолетнюю практику необоснованного запрета публичных мероприятий на Стефановской площади».

Резолюцию приняли единогласноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Предыстория вопроса

История табу на митинги и пикеты на Стефановской площади столицы Коми уходит корнями в 2008 год, когда появилось постановление администрации Сыктывкара о запрете на проведение любых публичных мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания судов. В июле 2011 года Конституционный суд РК переехал в здание Госсовета Коми на площади. В этом же месяце мэрия внесла поправки в постановление, увеличив запретную зону до 150 м. Из-за переезда Конституционного суда Коми главная площадь столицы стала недоступной для митингующих. В 2012 году был принять республиканский закон, который закреплял запрет.

Все эти годы небольшая группа общественников продолжала выходить на площадь с требованием открыть ее для людей. 2019 год стал переломным. 30 апреля Европейский суд по иску Григория Каблиса признал запрет республиканских властей противоречащим 11 статье Европейской конвенции, которая гарантирует свободу мирных собраний. 1 ноября по жалобе активистки Веры Терешонковой Конституционный суд РФ признал запрет неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». В СМИ это отразилось громкими заголовками - «Суд запрещает запрещать».

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