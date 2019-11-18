2019-11-18T18:06:21+03:00
Общество

Село Мутный Материк сохраняет лидерство среди смешных названий России

Проголосовать в конкурсе на самый забавный топоним страны можно до 24 ноября
Наталия БЕШКАРЕВА
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Мутный Материк основал Андрей Семенович Артеев, выходец из ижемского села Варыш. Поэтому село имеет второе неофициальное название - Сем Андрей. Фото: Светлана ТрошеваМутный Материк основал Андрей Семенович Артеев, выходец из ижемского села Варыш. Поэтому село имеет второе неофициальное название - Сем Андрей. Фото: Светлана Трошева
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На портале Туту.ру продолжается финальное голосование в конкурсе «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». После первой недели голосования название населенного пункта Мутный Материк из Коми продолжает удерживать первую строчку лидерства.

За семь дней голосования на первой позиции успели побывать четыре из десяти финалистов. Сначала в лидеры вырвался забайкальский Хохотуй, затем первое место попеременно делили архангельская Морозилка и белгородская Мухоудеровка. А во второй половине недели в лидерах оказался Мутный Материк из Республики Коми. Сейчас он продолжает удерживать самую верхнюю строчку в финале. Но Хохотуй наступает на пятки.

На данный момент свой выбор в пользу самого смешного названия сделали около 75 тысяч человек. Голосование окончится 24 ноября в 23:59, а значит впереди еще шесть дней баталий.

НАША СПРАВКА

Площадь: 2,04 км²

Население: 977 чел.

Местоположение: находится в Усинском районе Коми. Расположено на реке Печоре у устья речки Мутной.

Что означает название: Мутный Материк можно расшифровать, как село на высоком берегу реки Мутная.

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В топе также оказались деревня Упоровка и поселок Паника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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