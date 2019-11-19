Реконструкторы из Коми хотят отправиться в морское путешествие на средневековой ладье

Участники коми историко-реконструкционного клуба «Кречет» в следующем году хотят отправиться сразу в четыре путешествия на средневековой ладье «Варыш». Реконструкторы хотят поплавать по рекам Архангельской области и Белому морю, а также поучаствовать в Кижской регате.

Начать многодневное путешествие сыктывкарцы хотят 17 мая. Путешествие будет разбито на четыре маршрута. Первый из них будет речным: от села Усть-Нем по Вычегде они дойдут до Северной Двины и закончат в архангельском селе Емецк. Затем ладью перевезут до города Онеги. Протяженность маршрута — 1190 километров. Поход займет 26 дней.

Затем реконструкторы на ладье переправятся от устья Онеги по Белому морю до Кандалакши через Соловецкие острова. За плечами участники клуба «Кречет» оставят ещё 500 километров и потратят на второй поход десять дней.

После от Кандалакши реконструкторы пойдут до Петрозаводска через Беломорско-Балтийский канал. Длина маршрута составит 750 километров. На него уйдет 15 дней

Последний маршрут охватит Петрозаводск, затем будет участие в Кижской регате. Последняя точка Онега. Протяженность пути — 610 километров, длительность – примерно тринадцать дней.

Реконструкторы приглашают людей к себе в команду: желающие смогут вместе с ними стать мореплавателями, записаться можно по ссылке. Команды на речные маршруты уже сформированы.

Напомним, что в этом году историко-реконструкционный клуб «Кречет»отправился в экспедицию по следам искателей медной руды XV века. Весь путь жители Коми проделали на древнерусской ладье «Варыш».

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