Против людей, охраняющих место стройки мусорного полигона на станции Шиес, возбудили уголовные дела

На сотрудников ЧОП «Гарант безопасности», охраняющих место стойки мусорного полигона на станции Шиес, завели два уголовных дела. Одно из них по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», второе, вероятно, по статье «Побои».

Первое уголовное дело возбудили из-за столкновения активистов и охранников на Шиесе, которое произошло 6 августа. Тогда противники мусорного полигона хотели проверить документы у водителя грузовика с пятью бочками в кузове. Но сотрудники ЧОПа стали мешать активистам и разогнали их, чтобы дать возможность машине заехать на территорию. Тогда в столкновении пострадали 11 человек. Экоактивисты Николай Стрельников и Николай Полутов получили черепно-мозговые травмы.

Второе уголовное дело возбудили после событий 12 октября, произошедших на посту «Костер». Охранники зашли в палатку к противникам строительства мусорного полигона, начали все снимать и в итоге спровоцировали защитников Шиеса на драку. Пострадавшим активистам вызвали скорую. После потасовки работники ЧОПа написали заявление о нанесении побоев, но результат был противоположным: уголовное дело возбудили против них.

Напомним, что на прошлой неделе появились тревожные вести: защитники Шиеса волновались из-за возможного сноса палаточного лагеря и кинули тревожный клич. 18 ноября на станцию приехали 150 человек, в том числе депутаты Московской городской думы.

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