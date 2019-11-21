Мэрия Сыктывкара устроила среди управляющих компания нечестные торги

На управление ЖКХ мэрии столицы Коми заведено антимонопольное дело. УФАС региона выявил нарушения в проведении торгов на управление многоквартирным домом №11 по ул. Орджоникидзе после того, как житель Сыктывкара попросил ведомство проверить законность конкурса.

Коми УФАС России установил, что заявки на конкурс подали три управляющие компании. Но управление ЖКХ администрации Сыктывкара посчитало, что документации от ООО «КУК» и ООО «Жилобслуживание» не соответствуют требованиям. Из-за этого заявки двух управляющих компаний были отклонены, а они не смогли принять участие в конкурсе. При этом заявку ООО «УК «АСС» признали соответствующей, а с обществом заключили договор на управление домом №11 по ул. Орджоникидзе .

Между тем, проверка, проведенная Коми УФАС, установила, что заявка от управляющей компании «АСС» также не соответствовала необходимым требованиям и ее также необходимо было отклонить. Из-за того, что одной из трех компаний предоставили преимущества для участия в торгах, мэрия Сыктывкара провела конкурс с нарушением Закона о защите конкуренции.

Теперь в отношении Управления ЖКХ администрации Сыктывкара возбуждено антимонопольное дело.

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