Дмитрий Беляев объяснил, почему президента УГТУ Николая Цхадая арестовали сразу после выборов ректора

22 ноября Сыктывкарский городской суд выбрал меру пресечения для бывшего ректора и ныне президента УГТУ Николая Цхадая. Его арестовали на два месяца. Николая Цхадая задержали сразу после выборов ректора и выдвинули против него обвинения во взяточничестве, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-врио ректора университета Дмитрий Беляев объяснил, почему Николая Цхадая задержали на следующий день после выборов.

Отвечая «КП-Коми» Дмитрий Беляев вспомнил про огромный долг университета.

Для меня обвинения, предъявленные Николаю Цхадая, не стали неожиданностью. Огромная кредиторская внебюджетная задолженность в размере более 400 миллионов рублей, которую он накопил на октябрь 2018 года, не могла появиться просто так. И решение о задержании Николая Цхадая после так называемых выборов ректора, на которые он продавил своего кандидата Руслана Агинея и технического кандидата Ивану Курту, было верным. Это было уместным именно после, потому что если бы это случилось до так называемых выборов, то Николай Цхадая подключил бы свои связи в республике и в других регионах. В таком случае мы бы сегодня слышали тезисы о том, что правоохранительные органы «хотят сорвать выборы в УГТУ» и «душат свободное образование». Также я уверен, что следователи профессионально и досконально разберутся во всех деталях преступных эпизодов, которые инкриминируются Николаю Цхадая. А «выборы» будут опротестованы и отменены, сказал Дмитрий Беляев.

Напомним, что Николая Цхадая задержали 21 ноября. На следующий день следователи рассказали, что он подозревается в получении крупной взятки, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Сейчас президент УГТУ заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руслана Агинея выбрали ректором Ухтинского государственного технического университета

Официально на пост руководителя вуза претендовали всего два кандидата (подробности)

Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая подозревается во взяточничестве

Следователи рассказали о деталях (подробности)

Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая арестовали на два месяца

Для него избрали меру пресечения (подробности)