2019-11-25T15:52:26+03:00
Общество

Дмитрий Беляев объяснил, почему президента УГТУ Николая Цхадая арестовали сразу после выборов ректора

Бывший врио главы вуза считает, что правоохранительные органы выбрали самый правильный момент
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Беляев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Дмитрий Беляев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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22 ноября Сыктывкарский городской суд выбрал меру пресечения для бывшего ректора и ныне президента УГТУ Николая Цхадая. Его арестовали на два месяца. Николая Цхадая задержали сразу после выборов ректора и выдвинули против него обвинения во взяточничестве, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-врио ректора университета Дмитрий Беляев объяснил, почему Николая Цхадая задержали на следующий день после выборов.

Отвечая «КП-Коми» Дмитрий Беляев вспомнил про огромный долг университета.

Для меня обвинения, предъявленные Николаю Цхадая, не стали неожиданностью. Огромная кредиторская внебюджетная задолженность в размере более 400 миллионов рублей, которую он накопил на октябрь 2018 года, не могла появиться просто так. И решение о задержании Николая Цхадая после так называемых выборов ректора, на которые он продавил своего кандидата Руслана Агинея и технического кандидата Ивану Курту, было верным. Это было уместным именно после, потому что если бы это случилось до так называемых выборов, то Николай Цхадая подключил бы свои связи в республике и в других регионах. В таком случае мы бы сегодня слышали тезисы о том, что правоохранительные органы «хотят сорвать выборы в УГТУ» и «душат свободное образование». Также я уверен, что следователи профессионально и досконально разберутся во всех деталях преступных эпизодов, которые инкриминируются Николаю Цхадая. А «выборы» будут опротестованы и отменены, сказал Дмитрий Беляев.

Напомним, что Николая Цхадая задержали 21 ноября. На следующий день следователи рассказали, что он подозревается в получении крупной взятки, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Сейчас президент УГТУ заключен под стражу.

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Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая арестовали на два месяца

Для него избрали меру пресечения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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