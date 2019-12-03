Салют на Новый 2020 год в Сыктывкаре: когда начнется и где посмотреть
Сегодня в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка, на которой начальник управления культуры Олег Елфимов рассказал о подготовке города к Новому 2020 году. Он также сообщил, где и когда в Сыктывкаре можно будет понаблюдать за праздничным фейерверком.
Салют на Новый 2020 год в Сыктывкаре начнется в 01 часов 30 минут 1 января.
Его организуют на правом берегу Сысолы в Заречье. Самый красочный вид на фейерверк откроется в Кировском парке. Впрочем, увидеть салют можно будет и с мест гуляний на Стефановской площади.
Россыпь новогодних огней можно будет наблюдать с гуляний на Стефановской площади в Сыктывкаре.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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