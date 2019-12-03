2019-12-03T13:05:14+03:00
Общество

Салют на Новый 2020 год в Сыктывкаре: когда начнется и где посмотреть

Праздничный фейерверк запустят в небо после полуночи 1 января 2020 года
Дарья ЮДИНА
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Салют прогремит после полуночи 1 января нового 2020 годаСалют прогремит после полуночи 1 января нового 2020 годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сегодня в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка, на которой начальник управления культуры Олег Елфимов рассказал о подготовке города к Новому 2020 году. Он также сообщил, где и когда в Сыктывкаре можно будет понаблюдать за праздничным фейерверком.

Салют на Новый 2020 год в Сыктывкаре начнется в 01 часов 30 минут 1 января.

Его организуют на правом берегу Сысолы в Заречье. Самый красочный вид на фейерверк откроется в Кировском парке. Впрочем, увидеть салют можно будет и с мест гуляний на Стефановской площади.

Россыпь новогодних огней можно будет наблюдать с гуляний на Стефановской площади в Сыктывкаре. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Россыпь новогодних огней можно будет наблюдать с гуляний на Стефановской площади в Сыктывкаре.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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