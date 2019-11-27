2019-11-27T12:01:19+03:00
Общество

Новые детсады, школы и муниципальный долг: что обсуждали на слушаниях по бюджету Сыктывкара

Эксперты рассказали, на что потратят деньги из городской казны в ближайшие годы
Дарья ЮДИНА
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В сыктывкарской мэрии обсудили проект бюджета городаВ сыктывкарской мэрии обсудили проект бюджета городаФото: Дарья ЮДИНА
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Вчера в мэрии обсудили проект бюджета Сыктывкара на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. На публичные слушания пригласили жителей города, экспертов и депутатов. Людям рассказали, на что хотят потратить деньги из муниципальной казны в ближайшие три года: начиная от строительства новых школ и детских садов и заканчивая расходами на организацию переписи.

На слушания пришли и простые жители, и эксперты из администрации города Фото: Дарья ЮДИНА

На слушания пришли и простые жители, и эксперты из администрации городаФото: Дарья ЮДИНА

Сначала начальник департамента финансов городской администрации Елена Волкомурова выступила с докладом о проекте бюджета. Она рассказала с предполагаемых размерах бюджета на три года.

В 2020 году доходы составят 9124,2 млн рублей, в 2021 году — 8704,5 млн, в 2022 году — 8415,9 млн. В 2020 году бюджет Сыктывкара впервые пополнится несколькими субсидиями. Субсидия в 56 млн рублей будет использована для строительства и реконструкции спортивных объектов. Субсидия в 82,2 млн пойдет на частичную компенсацию трат лизинговых платежей для автобусов. На проведение всероссийской переписи населения направят субвенцию в 3,7 млн рублей.

Кандидат в мэры Сыктывкара Татьяна Кривощекова Фото: Дарья ЮДИНА

Кандидат в мэры Сыктывкара Татьяна КривощековаФото: Дарья ЮДИНА

В тройке лидеров по расходам - развитие образовательной сферы, траты, связанные с культурной и спортивной сферами, а также с городским хозяйством. Около 60% бюджета направят на организацию работы в 158 муниципальных учреждений. На реализацию национальных программ направят в следующем году 881,3 млн рублей, в 2021 году — 601 млн, в 2022 году - 74 млн рублей.

Бюджет города будет дефицитным: расходы превысят доходы. Чтобы закрыть дефицит, мэрия столицы Коми планирует взять деньги в кредит. Сейчас размер муниципального долга равен 786 млн рублей.

После доклада Татьяны Волкомуровой жители города стали задавать вопросы. Первой расспросила докладчика Татьяна Кривощекова — кандидат в мэры Сыктывкара.

— Неужели нельзя обойтись без дефицита и кредитных обязательств? Траты можно сократить, например, уменьшив количество муниципальных чиновников? - спросила Татьяна Кривощекова.

— Город живет по средствам. Дефицит бюджета — нормальная практика. Мы строим школы, новые детские сады, все это требует денег. Сократить расходы пока не можем, так как цены на услуги и товары растут. Сейчас мы работаем над сокращением дефицита и увеличением доходов. Параметры бюджета находятся на экономически безопасном уровне, - считает Татьяна Волкомурова.

Депутат Совета города Олег Богданов заметил, что до 2013 года бюджет был профицитным. В ответ начальник департамента финансов прокомментировала, что до этого года «город активно не строился».

На слушаниях присутствовала депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина Фото: Дарья ЮДИНА

На слушаниях присутствовала депутат Госсовета Коми Татьяна СаладинаФото: Дарья ЮДИНА

После свои пожелания высказала депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина. В частности, она обратила внимание муниципальных чиновников на то, что ремонтировать дворы в Сыктывкаре лучше комплексно, а не кусками: эта проблема проявляется при реализации программы «Комфортная городская среда». Ещё депутат поинтересовалась, когда займутся газифицикацией Яг-кара и Шордора в Верхней Максаковке. Её заверили, что в следующем году на это выделят деньги.

Последний вопрос Татьяны Саладиной касался строительства школы в сыктывкарском Давпоне. Сейчас на весь микрорайон всего одна школа № 24: в этом году туда приняли семь первых классов! В 2020 году первоклассников будет столько же, а значит учебному заведению будет сложно вместить новых учеников. Сейчас там 500 школьников вынуждены учиться во вторую смену. Микрорайон активно застраивается, и в будущем проблема только усугубится.

Депутат заявила, что проблему нужно решать: необходимо найти деньги и место для строительства новой школы.

- Наполняемость школы № 24 действительно большая, там учатся 1500 человек. Проектные работы мы в данном районе мы ещё не рассматривали, но мы займемся этой проблемой, - объяснила зам.начальника управления образования Ольга Копылова.

Замначальника управления образования Ольга Копылова Фото: Дарья ЮДИНА

Замначальника управления образования Ольга КопыловаФото: Дарья ЮДИНА

На этой ноте публичные слушания завершились. Проект бюджета будет ещё дорабатываться. Любой житель Сыктывкара может направить свои предложения по бюджету. Для этого письменные предложения необходимо представить до 3 декабря включительно в кабинет № 201 мэрии Сыктывкара на улице Бабушкина, 22. Кабинет работает с 8.45 до 17 часов. Перерыв — с 12.30 до 13.30.

Проект бюджета Сыктывкара на 2020 год и 2021-2022 годы утвердят только 10 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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