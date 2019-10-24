Миллиард на здравоохранение и миллионы для Инты: изменения в бюджете Коми

Сегодня Госсовет Коми принял законы, касающиеся изменений республиканского бюджета в 2019 году и на период с 2020 по 2021 год. Изменения предполагают множество мер поддержки в разных сферах и сокращение расходов на государственную отрасль.

Планируется, что доходная часть бюджета вырастет на 7,2 миллиарда рублей, а расходная часть - на 2,3 миллиарда рублей. Увеличение расходов обусловлено рядом мер финансовой поддержки.

Так, дополнительные средства выделят для муниципалитетов. Особо выделят Инту: она дополнительно получит 80 миллионов рублей в связи с закрытием градообразующего предприятия.

Также теперь в бюджете предусмотрены субсидия в 582 миллиона рублей на оплату коммунальных услуг и субвенция в размере 446 миллионов рублей на школьное и дошкольное образование. Миллиардом рублей поддержат коми здравоохранение. Из них больше 500 миллионов рублей пойдут на погашение кредиторской задолженности, которая образовалась в прошлом из-за недостаточной финансирования. Также в обновленный бюджет традиционно заложили деньги на культурную, образовательную, спортивную сферы.

Ещё 70 миллионов рублей дадут аграриям для покупки комбикорма. Это сделали для того, чтобы поддержать сельское хозяйство Коми, которое в этом году пострадало из-за аномальной летней погоды. Кроме того, 4,4 миллиона рублей потратят на отстрел волков.

В период с 2020 по 2021 год уменьшает расходы на обслуживание государственного блока. В то же время увеличится расходы на реконструкцию Республиканского стадиона, который готовят для чемпионата мира по бенди.

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