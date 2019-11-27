2019-11-27T11:54:05+03:00
Общество

Сыктывкарский режиссер снял фильм о превратностях любви

Создавать картину помогал ученик известного американского режиссера ужасов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы в vk.comФото из группы в vk.com
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Сыктывкарский энтузиаст Петр Музыка закончил работу над художественным фильмом «Вместо меня». Режиссер не потратил ни копейки на его создание. Актеры, сценаристы, операторы работали на добровольных основах. Премьера фильма состоится уже через две недели, рассказал автор проекта «КП-Коми».

Задумка снять картину появилась еще три года назад. Съемки проходили с февраля по август этого года. В основе сюжета — история любви девушки, которая испытывает нежные чувства к парню. Но имя молодого человека напоминает матери главной героини о забытом прошлом. Превратности судьбы не останавливают молодых людей, но новая любовь меняет привычную жизнь их родителей.

На фото слева Светлана Малькова

На фото слева Светлана Малькова

Автор отмечает, что сложностей в создании картины было много. Он даже до конца не верил, что получится довести работу до завершения. Самым трудным для него было собрать команду актеров, найти оператора, монтажера. К счастью, сыктывкарцы, готовые трудиться безвозмездно, откликнулись. Еще одна преграда - собрать их в одно время и в одном месте. «Чем больше людей, тем сложнее это сделать. У каждого дела, работа, семья», - говорит Петр Музыка.

Кстати, большинство ролей исполняли актеры-любители, но на приглашение режиссера откликнулись и профессиональные актеры. Например, актриса Академического театра драмы имени Виктора Савина Светлана Малькова.

Над сценарием фильма работали сразу три автора: Петру помогали студент Коми республиканского коллежа культуры им. В.Т. Чисталева Антон Костромин и Михаил Сахаров — режиссер из Брянска, проходивший обучение в США у американского кинорежиссера Брайна Юзна (снял фильмы «Чернокнижник», «Гайвер», «Реаниматор», «Дагон»).

- Михаил Сахаров учился в Америке. Благодаря его критике и подсказкам, а также моей команде, у меня получилось создать, на мой взгляд, хороший фильм. Кстати, Михаилу фильм в конечном итоге понравился. Он говорил мне: «Я не верил, что так хорошо получится. Ты молодец, справился, у тебя хорошая команда», - рассказывает Петр.

Премьера фильма «Вместо меня» назначена на 14 декабря в Доме дружбы народов Коми в 18.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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