2019-11-28T11:16:50+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Коми продолжают игнорировать проблему мусорного полигона на станции Шиес

Они не стали включать этот вопрос в повестку сегодняшнего заседания
Дарья ЮДИНА
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Депутаты Госсовета Коми не стали обсуждать строительство полигона на станции ШиесДепутаты Госсовета Коми не стали обсуждать строительство полигона на станции ШиесФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались для принятия новых законов. На заседании должны были обсудить проблему строительства мусорного полигона на станции Шиес. Но вопрос в повестку так и не вошел.

21 ноября Президиум регионального Госсовета включил в повестку будущего заседания вопрос «Об обращении Госсовета Коми к Главе Республики Коми по вопросу, связанному с перспективой реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Проект постановления поддержали единогласно.

Предполагалось, что республиканский парламент поднимет вопрос о необходимости широкого общественного обсуждения проекта полигона на станции Шиес. Но накануне заседания этот вопрос из повестки исключили.

Сегодня депутат Олег Михайлов предложил вернуть вопрос о Шиесе в повестку. Однако большинство депутатов проголосовали «против».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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