Депутаты Госсовета Коми продолжают игнорировать проблему мусорного полигона на станции Шиес
Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались для принятия новых законов. На заседании должны были обсудить проблему строительства мусорного полигона на станции Шиес. Но вопрос в повестку так и не вошел.
21 ноября Президиум регионального Госсовета включил в повестку будущего заседания вопрос «Об обращении Госсовета Коми к Главе Республики Коми по вопросу, связанному с перспективой реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Проект постановления поддержали единогласно.
Предполагалось, что республиканский парламент поднимет вопрос о необходимости широкого общественного обсуждения проекта полигона на станции Шиес. Но накануне заседания этот вопрос из повестки исключили.
Сегодня депутат Олег Михайлов предложил вернуть вопрос о Шиесе в повестку. Однако большинство депутатов проголосовали «против».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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