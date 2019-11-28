В Сыктывкаре простились с альпинистом, поэтом, драматургом, журналистом Сергеем Журавлевым

Человек-глыба. Человек-легенда. Сегодня, 28 ноября, в Коми национально-драматическом театре простились с альпинистом, поэтом, драматургом, журналистом Сергеем Журавлевым. Сотни людей пришли проводить его в последний путь. Рыдали и женщины, и мужчины, и те, кто знал его год, и те, кто дружил с ним 50 лет. Сергей Васильевич, Сережка, Васильич… Приводим слова тех, кто участвовал в гражданской панихиде.

Народный поэт Республики Коми, секретарь правления Союза писателей России Надежда Мирошниченко:

- Сегодня пришло столько людей. Думаю, что не у всех чиновников бывают такие похороны, такие проводы...

Член Союза писателей России, инструктор детско-юношеского туризма Станислав Новиков:

- В отличие от всех нас Сергей Васильевич производил смыслы и события. Он был творцом не только своей жизни, он участвовал в сотворении судеб сотен людей. Он был необычным человек. Иногда вздорным, иногда с ним было трудно. Но он был вздорен той святой вздорностью, которую себе могут позволить только гении.

Председатель правления Союза писателей Коми Елена Козлова:

- Мы жили рядом, знали, что он болеет. Умер, и все спохватились, мол, а книг-то мало выходило при жизни. Сам он не особо обращал на это внимание. Два года назад он решил продолжить дело своего отца Василия Журавлева-Печорского — издавать сборник рассказов «Живая вода». Он собрал произведения современных авторов, но книга не издана. Наши с вами задача завершить это дело в память о нем и его отце.

Художественный руководитель национально-драматического театра Светлана Горчакова:

- Поэт и сын поэта...Таким мы знали его. Для нас в театре оказалось большой неожиданностью, когда он подошел к нам и предложил свою первую пьесу «Ош рöдвуж» (Медвежья родня). Прочитав ее, мы поняли, что это глубокий человек, который изучил историю коми народа и его традиции. Мы поставили этот спектакль, мы полюбили его. Я попросила его: «Напиши еще что-нибудь». В 2012 году он подошел и сказал: «Света, я написал пьесу про сыктывкарский Париж». Прочитав его с коллективом, мы тут же решили поставить спектакль «Канкан «Сысольский кот». Он до сих пор идет. Сергею Васильевичу мы благодарны. Сожалеем, что он рано ушел, мы могли бы еще долго сотрудничать.

- Для большинства присутствующих ушел из жизни Сергей Васильевич. Для нас - это наш друг Сережа, Сережка, наш чудесный одноклассник. Он фонтанировал идеями, заряжал оптимизмом. Ни один вечер встречи не обходился без Сережки. Всегда слушали стихи. Очень горько и печально, что он покинул нас, - рассказала одноклассница Сергея Васильевича.

- Он был воспитателем молодых людей. Молодежь — большое, сокровенное и очень тяжелое наше будущее. Он как никто другой мог дать посыл молодежи, дать развитие детям, - говорил участник панихиды.

Сергей Журавлев в своем последнем походе на Уральские горы в июле 2019 года

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