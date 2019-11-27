Наш Журавлик, наставник, второй отец: Сергея Журавлева вспоминают друзья и ученики

Известный в Коми альпинист, писатель, Сергей Журавлев ушел из жизни на 62-и году жизни. Тем, кому повезло с ним общаться, сразу говорят о многогранных талантах, неиссякаемой энергии. Он писал книги, журналистские статьи, был наставником по альпинизму, честным и верным другом. "КП в Коми" собрала воспоминания о Сергее Васильевиче.

Серге Журавлев. Фото: Светлана Бобина

Проводник, наставник, тренер

Светлана Бобина, педагог Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Микунь:

- Наши встречи-созвоны происходили урывками. Но мы знали, что друзья. И по разным поводам, по настроению напоминали о себе. А познакомили нас Уральские горы. Холодный июнь 1992 года. База «Желанная». Озеро Балбанты еще во льду. Он провел нас своими тропами, через перевал Кар-Кар, читал стихи, рассказывал легенды… Мы были заворожены его историями и навсегда полюбили Урал. А вечерами беседы с юными журналистами, стихи и песни. Журавлик… Так его иногда называли друзья. Наш любимый, но всегда молодой Журавлик с уже седеющей бородой вечно куда-то стремился: «Светка! Пошли на Полярный! Хромаешь? Не беда, я тоже после перелома. Два хромых пойдём», «Свет, у меня есть к тебе предложение, а?..» Вот это «А» с придыханием… Слышу его голос, вспомнила последний проект, договорились встретиться, обсудить…

Сергей Висильевич с учениками в походе. Фото: Оксана Апанасевич

Оксана Апанасевич, пиар-специалист компании «Консультант Коми»:

- Он вырастил и влюбил в горы не одно поколение ребят! На сборах меня он научил думать головой, соображать и не расслабляться на маршрутах. Сергей Васильевич давал знания, а потом скрупулёзно под его руководством мы отрабатывали навыки в спортзалах, на деревьях, под мостом. В результате появлялись умения, слаженная работа в команде и осознанность, и уже в горных походах мы чувствовали себя уверено, на восхождениях не было страха, чтобы ни случалось.

Владимир Торопов, предприниматель:

- Жизнь странная штука! Бежит, как шальной ручеёк, журчит... Всё привычно, всё как всегда. Просыпаешься, вроде обычное утро. Ан нет, не обычное, нет человека, умер, скончался, ушел. Больно. Ушел из жизни мой тренер, наставник, второй отец, который познакомил меня с горами, дал понять, что такое жизнь.

У друзей Сергея Журавлева осталось много интересных фотографий. Фото: Артур Артеев

Писатель, поэт, журналист

Алёна Ельцова, коми поэт, член Союза писателей России:

- Не стало дорогого, честного, искреннего, доброго человека. Он многое сделал. Особенно для писателей, для их творчества. Всем всегда старался помочь. Им была подготовлена к изданию и собственная книга стихов «Соль земли. Солнечные вехи», но и ее было решено не издавать, хотя руководителем издательства было озвучено, что автор тяжело болен, и это, возможно, его последняя книга. Никогда не забуду, как в конце 1990-х я, еще студентка, приходила к нему в «Красное знамя», «Панораму столицы», и он после долгого рабочего дня помогал делать подстрочники к стихам для Литературного института. Единственный человек, который не отказал тогда в помощи. Он очень хотел, чтобы я поступила. Никогда не забуду, как светло и бережно переводил он мои стихи.

Сергей Журавлев и Елена Ельцова. Фото: из архива Елены Ельцовой

Анна Бобрецова, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара, руководитель детской телестудии:

- Для меня Журавлев - это, в первую очередь, «Незабудки». Эта небольшая книжица верлибров мне попалась в руки еще в студенческие годы. Стихи меня очаровали: короткие, прозрачные, простые, но вмещающие в себя необъятную красоту нашего мира. Я училась на журналиста, мне предложили пойти на практику в газету «Красное знамя», и я попала в отдел семьи и образования, в котором трудился Сергей Васильевич. Так я очно познакомилась с поэтом, чьи стихи мне полюбились. На несколько лет Сергей Васильевич стал одним из моих наставников. Журавлев-журналист учил бескомпромиссности, честности, бережному обращению с фактическим материалом, рядом с ним была недопустима журналистская небрежность. До сих пор, если мне требуется написать что-то вдумчивое или критичное, я спрашиваю себя: а как бы об этом написал Журавлев?

Людмила Зыль, бывший журналист "Красного знамени"

Людмилу Федоровну Сергей Журавлев считал своей мамой в журналистике. Под ее началом Сергей Васильевич работал в «Красном знамени». Она знала о тех душевных качествах своего ученика, о которых многие не подозревали.

- Это был порядочный и легкоранимый человек. Да! Скажи ему что-то не то, и на его глазах могли навернуться слёзы. Мы не прерывали общение, он часто заходил ко мне на работу, приводил еще совсем маленькую дочь. Она такая талантливая девочка, как отец! Сергей очень любил лес, ездил за грибами, и привозил заодно мне. Однажды сказал: «Ну, не в последний раз, как-нибудь еще привезу». Оказалось, что в последний. Очень тяжело, все надеялись, что он сможет, что он выкарабкается!

Сергея Журавлева похоронят в Сыктывкаре на Човском кладбище 28 ноября. Прощание состоится в Национальном музыкально-драматическом театре Коми с 10 до 12 часов.

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