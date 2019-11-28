Бюджет Коми в ближайшие три года будет дефицитным

Сегодня в Госсовете Коми обсудили бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Члены парламента долго рассматривали будущие траты и доходы региональной казны.

Сначала министр финансов Галина Рубцова в своем докладе рассказала об основных деталях бюджета. В ближайшие три года он будет дефицитным, расходы значительно вырастут. Но дефицит будет находиться в пределах нормы, меньше 50 процентов.

Планируется, что большая часть трат придется на реализацию региональных проектов, социальную поддержку населения, ремонт дорожной сети и денежную помощь муниципалитетам.

В частности,1,3 миллиарда рублей предусмотрели для поддержки семей с детьми в Коми. Часть бюджета пойдет на повышение зарплат: в следующем году их проиндексируют на 4,8 процента. Зарплаты госслужащих проиндексируют на три процента. Размер минимальной оплаты труда будет равен 12130 рублям.

Чтобы привести дороги в республике в порядок, из бюджета выделят дополнительные ассигнования на 2,7 миллиарда рублей. Много денег израсходуют на строительство, спортивных, культурных, образовательных объектов и объектов здравоохранения. Так, на реконструкцию Театра оперы и балета Коми направят 1,8 миллиарда рублей. По 700 миллионов рублей будет ежегодно выделяться на ремонт социальных объектов. Ещё миллиардную субсидию предусмотрели на компенсацию коммунальных услуг для льготных категорий населения.

Новый председатель Контрольно-счетной палаты Коми Людмила Братцевская, постановление о назначении которой приняли сегодня, отчиталась о результатах анализа проекта бюджета. Она отметила, что в целом бюджет сбалансирован, но есть риски при освоении денежных средств: их могут не успеть использовать до конца назначенного срока.

Ряд депутатов раскритиковали проект бюджета. Представитель фракции ЛДПР Галина Нагаева заметила, что в бюджет заложены огромные деньги на реконструкцию Республиканского стадиона — больше трех миллиардов. Однако Чемпионат мира по бенди, ради которого затеяли реконструкцию, в столице Коми может не состояться, поскольку на его проведение могут и не дать разрешение. И в итоге огромную сумму на реконструкцию Республиканского стадиона могут израсходовать впустую.

Олег Михайлов обратил внимание коллег на то, что по прогнозу Контрольно-счетной палаты в будущем доходы населения будут сокращаться. Все это неизбежно отразится на экономике республики и сокращении бюджета региона.

В итоге, за проект принятия бюджета депутаты не проголосовали единогласно: четыре человека высказались против. Тем менее такой проект бюджета Коми был принят.

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