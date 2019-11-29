2019-11-29T11:09:51+03:00
Общество

Сыктывкарские таксисты присоединятся к всероссийскому бойкоту агрегаторов

3 декабря они планируют отдохнуть — не брать заказы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Водители выступают за легализацию бизнесаВодители выступают за легализацию бизнесаФото: Дарья ЮДИНА
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3-4 декабря по всей стране планируется всероссийская акция протеста таксистов. Сыктывкарские таксисты присоединятся к забастовке. Около сотни водителей отдохнут 3 декабря — будут целый день не брать заказы от «Яндекса» и «Везет».

Всероссийская акция протеста будет направлена и против политики крупных агрегаторов, и за легализацию бизнеса. Если с рынка уйдут подработчики, то лицензированные водители такси будут больше зарабатывать:

- Мнения сыктывкарских водителей разделились — одни настаивают на легализации, другие на улучшении условий работы и повышении тарифа «Яндексом». Конечно, легализация сократит количество нелегалов-подработчиков, это позволить зарабатывать. Но она ни к чему не приведет, если не повысят тарифы, - рассказал «КП-Коми» представитель сообщества таксистов Андрей Микушев.

Напомним, что таксисты в Сыктывкаре бастовали совсем недавно — с 13 по 17 ноября они не брали заказы «Яндекс. Такси». Так они выразили свое недовольство слишком низкими, по их мнению, тарифами, которые не позволяют им зарабатывать. Однако уже на следующий день многие вышли на линии. Водители констатировали — протест провалился. Но итог забастовки все же есть — это проект соглашения между водителями такси, агрегаторами и правительством региона, направленный на легализацию бизнеса такси. Правда, пока он находится на стадии подготовки. Подписание состоится, скорее всего, уже в следующем году.

Отметим, что по подсчетам одного из организаторов всероссийской забастовки Олега Амосова, к акции протеста в начале декабря присоединяться более 100 тысяч водителей по всей стране. В беседе с «КП-Коми» он отмечал, что водители недовольны не только проблемой легализации, но и низкими тарифами агрегаторов.

- Водитель, находясь на линии 10-12 часов, стал зарабатывать на 30-40% меньше, чем это было 2-3 месяца назад. То есть практически или ему нужно увеличить время нахождения на линии до 16-18 часов, или работать себе в убыток. Сейчас рентабельность наступает при работе водителя 10-12 часов — то есть за это время он выходит в ноль. Но чтобы себе на жизнь заработать, он должен еще на 2-3 часа переработать. Основные претензии — завышенные проценты агрегатора, - говорил Амосов.

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Водитель, находясь на линии 10-12 часов, стал зарабатывать на 30-40% меньше, чем это было 2-3 месяца назад (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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