«Таксисты трудятся по 16-18 часов в день, чтобы заработать» - изнанка протеста против «Яндекса» в Сыктывкаре

Через два дня в Сыктывкаре водители устраивают мирный протест против политики «Яндекс. Такси». Они намерены 13 ноября не брать заказы. Оказалось, что ситуация в столице Коми не уникальна. Водители готовят общероссийскую забастовку 4-5 декабря. Организатор акции, председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов рассказал «КП-Коми», почему водители протестуют не только в Сыктывкаре.

Отметим, что волна протеста против «Яндекса» и других агрегаторов прокатилась по всей стране только за последнюю неделю. 1 ноября водители протестовали в Твери, 5-го — Брянске, 6-го и 7-го — Серпухове и Казани.

- Мы говорим о непомерной жадности агрегаторов, которые берут астрономические, ничем не обоснованные проценты. Зачастую именно они провоцируют конфликты между водителями и пассажирами, — отметил Олег Амосов.

Он отметил, что водитель, находясь на линии 10-12 часов, стал зарабатывать на 30-40% меньше, чем это было 2-3 месяца назад. То есть практически или ему нужно увеличить время нахождения на линии до 16-18 часов, или работать себе в убыток. Сейчас рентабельность наступает при работе водителя 10-12 часов — то есть за это время он выходит в ноль. Но чтобы себе на жизнь заработать, он должен еще на 2-3 часа переработать.

Олег Амосов привел пример маркетингового хода «Яндекса», который лишает водителей доплат. Например, если человек оформит платную подписку на «Яндекс. Музыку», то ему автоматически сервис предоставит скидку на все поездки «Яндекса» от 20 до 30%. Но эта скидка ложится на плечи водителя.

- Поездка в 150 рублей для водителя будет стоит 100 рублей, но при этом «Яндекс» возьмет еще свои 20% комиссии. Абсолютно нерентабельно. В основе возмущения водителей - простая экономика. Основные претензии — завышенные проценты агрегатора и неправомерные скидки, которые ложатся на плечи водителя, - отметил организатор акции протеста.

Он призывает, в том числе сыктывкарских водителей, не выходить на митинги, демонстрации, шествия, не перекрывать улицы. Он просит уставших водителей просто отдохнуть дома - с женами и детьми

- Говорю всем — мы вне политики. Наши требования чисто экономические. Просим вмешаться исполнительную власть разобраться в ситуации, так как деятельность агрегаторов никак не регулируется, - отметил он.

По подсчетам Амосова, по всей стране к акции протеста в начале декабря присоединяться более 100 тысяч водителей.

- Мы прогнозируем убытки по 20-30 млн рублей сутки, но, возможно, эта сумма будет больше в 5-6 раз. Надеемся, что иностранные учредители «Яндекса» увидят убытки от акции протеста и обратят на ситуацию внимание, - подытожил он.

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