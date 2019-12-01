Самое смешное в России коми село покажут по Первому каналу

На Первом канале покажут сюжет о селе Мутный Материк, расположенном в Коми и победившем в конкурсе на самое смешное название. Об этом сообщил глава администрации Усинска Николай Такаев.

В России провели конкурс на самое смешное название населенного пункта. Победителя выбирали голосованием. Сначала в конкурсе участвовали 100 претендентов из 83 регионов России. В финал вышло 10 населенных пунктов. Первое место заняло село Мутный Материк (Усинск). За него проголосовали 28 429 человек. В список финалистов также вошли Хохотуй (Забайкальский край), Морозилка (Архангельская область), Бухалово (Ярославская область), Мухоудеровка (Белгородская область),Мошонки (Калужская область): 8 364 голоса, Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Республика Татарстан), а десятку замыкает Палево (Сахалинская область).

Сюжет о селе-победителе покажут по Первому каналу. Изначально это должно было произойти в субботу, но решение изменилось.

– Сюжет про Мутный Материк в программе «Доброе утро» перенесли на понедельник. Будем ждать, – написал Такаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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