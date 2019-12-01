Досадные поражения, яростные победы и шок в конце турнира: как прошел юбилейный Parma Fights 10 в Сыктывкаре

В Сыктывкаре с размахом прошел юбилейный турнир по смешанным единоборствам Parma Fights. Четыре часа ярких боев, взрывные эмоции, красивые ринг-гёрлз, яркий свет прожекторов, огромный экран с живой картинкой, гости из других стран давно вывели мероприятие за рамки провинциального события. Но главное совсем не антураж, а неожиданные повороты боев, за которыми с придыханием следила публика. Представляем вам фоторепортаж с международного турнира по смешанным единоборствам.

Parma Fights всегда собирала полные залы зрителей. Юбилейная серия боев не стала исключением. Причем примерно 80% пришедших посмотреть на смешанные единоборства - это мужчины, что, в принципе, и не удивительно. Почтили своим присутствием мероприятие и ВИПы. Например, ярый болельщик министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев. Заметили в первых рядах министра физической культуры и спорта Николая Бережного и даже врио мэра столицы Коми Наталью Хозяинову.

Зрители переживали за своих любимчиковФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Предвкушение боя было не менее эпичным, чем само противостояние. Спортсмены как будто вырывались из клубов подсвеченного дыма под определенную музыку, которая характеризовала их характер и настрой.

Появление бойцов было весьма эффектнымФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Затем бойцу наносили специальный состав на лицо, чтобы снизить вероятность травм и рассечений. Все-таки смешанные единоборства - травмоопасный вид спорта, и больше всего страдает лицо спортсмена, в которое всегда намеревается ударить соперника.

На лица спортсменов наносили специальный составФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Открыл турнир быстрый триумф дебютанта из Нижнего Новгорода Муслимбека Хомидова - он одержал победу над бойцом из Салехарда Мурадом Зайнутдиновым техническим нокаутом уже в первом раунде. Второй бой тоже запомнился стремительностью - 27-летний пермяк Эрнест Садыков вырвал победу у Расима Гаджикеримова, использовав удушающий прием в первом раунде.

Награждение победителейФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На этом серия сверхбыстрых побед завершилась. В категории до 84 килограммов 30-летний сыктывкарец Владимир Цыркун сразился с 35-летним пермяком Михаилом Черепановым. Бой был долгим и степенным - целых 15 минут инициативу перехватывал то один, то другой боец. На последнем раунде сыктывкарец прижал соперника к сетке. «Перверени, переверни, Миша», - из последних сил кричал тренер, но лицо спортсмена красноречиво говорило, что сил у него на этот маневр уже нет. После совещания судьи присудили ничью.

Битва в тяжелом весе затянулась на 15 минутФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В конце первого раунда четвертого боя сыктывкарец Ялчин Алиев удушающим приемом одержал победу над Денисом Ельниковым. Спортсмен так крепко ухватил соперника, что тот на секунду потерял сознание, но быстро пришел в себя.

Пятый бой кировчанин Тимур Гулямов сразился с ухтинцем Артемом Ямщитовым. С самого начала представитель Вятки стремительно атаковал, но техническим нокаутом победу одержал житель Коми.

Эмоции от победы - самые искренниеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Драматичным и яростным запомнился шестой бой, где схлестнулись чемпион Кировской области по ММА, дебютант Степан Власов и опытный боец из Сыктывкара Виталий Чесноков (за плечами 8 боев на профессиональном ринге, шесть из них он выиграл). Зрители со всех сил поддерживали земляка «Виталя, взрывайся!», но это не помогло. За 9 секунд до окончания раунда техническим нокаутом победу одержал дебютант.

Каждая схватка - драматичная страница жизни, полная непредсказуемых ходовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В седьмом бою в дело вступили иностранцы, а именно представитель Таджикистана Шахром Кадыров, который сразился с воркутинцем Артуром Потекайловым. Представитель Коми вырвал инициативу и победил.

Воркутинец не уступал оппонентуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В восьмом бою сразились 22-летний пермяк Валерий Пузырев и 31-летний ухтинец Даниил Осипов. Земляк стремительно атаковал, прижимал противника к сетке. Во втором раунде пермяк отвечал яростным напором. В третьем раунде было не меньше схваток и битв в партере (это борьба, когда хотя бы один из борцов находится в положении лежа (на боку, на спине, на груди), стоит на коленях, находится в положении мост или полумост - ред.). «Ну что ты делаешь! Перевернись, Валера!» - кричал эмоциональный тренер пермяка. Но сил у Осипова оборонятся уже было не так много. В итоге, единогласным решением судей победу одержал представитель Ухты.

Единоборства - спорт смелыхФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Самый ожидаемый бой - схватка между 23-летней Валерией Гвардиной и 21-летней представительницей Казахстана Айгул Абдувахид кызы. Надо сказать, что женские бои проводятся на Parma Fights сравнительно недавно - первое противостояние между представительницами прекрасного пола прошло в 2016 году. «Ну, бабоньки, давайте», «Лера, давай победу, ты обещала!» - кричали зрители. С первых секунд боя Гвардина активно атаковала соперницу, на ее фоне она смотрела увереннее, жестче и сильнее.

Валерия Гвардина чувствовала себя уверено на рингеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Иностранке было сложно вырваться из цепких «объятий» Валерии, когда та прижимала ее к сетке. В итоге, сыктывкарка вырвала победу техническим нокаутом. Это уже третья победа горожанки на профессиональной стезе. Кстати, в прошлом году она вышла на ринг с известной «пацанкой» Валерией Матвеевой. Тогда она одержала вверх удушающим приемом уже на 15 секунде боя.

Это третья победа девушки в профессиональной копилкеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Как водится, на десерт зрителям оставили самые интересные бои. Даже несмотря на то, что время перевалило за 9 часов вечера, зрители и не думали расходится. Да и было бы обидно уйти, не посмотрев главный бой вечера, который был заявлен самым последним. Десятый бой судьи назвали прекрасным. На протяжении трех раундов зрители напряженно наблюдали за красочным боем Геворга Киракосяна и Манаса Имарова из Кыргызстана. В итоге победа досталась нашему земляку.

Предпоследний бой был вторым по значимости на турнире, так как он был рейтинговым в полусреднем весе. Эрзиман Байрамов из Санкт-Петербурга вышел на бой с Самуилом Шелестом из Воркуты. «Это моя территория, так что легкой победы не жди», - отметил житель Коми в видеоприветствии.

Победу Байрамов посвятил мамеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

«Говорят, что Воркута - это столица мира. Не слышал. Проверю», - отметил Байрамов. В целом, бой получился жестким и стремительным. Несмотря на бурную поддержку зала, на второй раунде инициатива перешла к представителю культурной столицы - в какой-то момент он прижал воркутинца и стал наносить одиночные жесткие удары.

Шелест защищал лицо от ударовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Он одержал победу и в радостной речи по этому случаю ответил, что победу посвящает своей маме. Между тем, Шелест вышел с ринга покачивающейся походкой. Медики констатировали, что у парня есть подозрение на сотрясение головного мозга. Боец из Ухты Ямщитов во время награждения вышел на ринг и со словами, что он хочет «поквитаться за нашего парня» вызвал его на бой. Байрамов его принял. Возможно, на одном из следующих турниров они схлестнуться в жесткой борьбе.

Бой был яростнымФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Последний бой оказался самым зрелищным и противоречивым. На ринг вышел Вадим Малыгин из Сыктывкара (он некогда бился за титул M-1 Global) и Байболот Эргешбаев из Кыргызстана. Зрители делали ставку на земляка, активно его поддерживали и ликовали, когда тому удавалось провернуть удачную серию ударов. В первом раунде казах два раза ударил оппонента в пах, Малыгину понадобилось время, чтобы прийти в себя. Зал был в шоке, когда иностранец удушающим приемом вырвал победу во втором раунде. Малыгин извинился перед зрителями и сказал, что это поражение сделает его только сильнее.

СПРАВКА

Смешанные боевые единоборства – это разновидность боевых искусств, где сочетаются множество техник, школ и направлений единоборств. Поэтому в народе смешанные боевые искусства часто называют «боями без правил», что не верно. На самом же деле правила есть – на турнирах запрещено бить противника локтем в позвоночник, наносить удары коленями в партере, бить в затылок, горло и пах.