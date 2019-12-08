Разговоры о Шиесе и обещание депутата: как прошел пикет в Сыктывкаре

Сегодня в Сыктывкаре прошел пикет. Темой протестной акции стало строительство мусорного полигона на Шиесе, раздельный сбор отходов и несогласие с новыми правилами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Люди обсуждали Шиес и читали газетыФото: Дарья ЮДИНА

Пикет проходил рядом с ТЦ «Детский мир» на пересечении Коммунистической и Первомайской улицы. Организаторы предварительно согласовали акцию протеста. Согласно правилам участвовать могли 40 человек, но людей было больше бешеный ветер и гололед не напугали сыктывкарцев.

Основной темой разговоров был Шиес. Те, кто недавно вернулся со станции, рассказывали, как там обстоят дела. Активисты сообщили, что людей и палаток стало больше и люди и не думают отступать от задуманного полной заморозки строительства экотехнопарка.

Надписи о плакатах были о ШиесеФото: Дарья ЮДИНА

Большая часть лозунгов также была о проблеме Шиеса. «Москва! Храни свой мусор у себя!», «Вам доходы, а нам отходы?», «Строить нельзя бороться: выбор за тобой!» такими были надписи на плакатах. Участники акции не только разговаривали и стояли с плакатами: они раздавали значки, наклейки и газеты. Один мужчина специально вышел поближе к автодороге, чтобы показывать водителям наклейку с надписью «Нет московскому мусору на севере». Некоторые водители даже останавливались, чтобы взять её из рук пикетчика.

Один из пикетчиков вышел к автомобилистамФото: Дарья ЮДИНА

Также организаторы раздавали людям брошюры о правилах раздельного сбора отходов и собирали подписи против запрета ОВОС. ОВОС - это единственный документ, обязывающий государственные и коммерческие организации информировать граждан о хозяйственной деятельности, которая может негативно сказаться на состоянии природной среды. Ещё ОВОС дает право гражданам влиять на принятие решений по строительству разрушительных для природы объектов. Федеральное правительство планирует отменить положение об ОВОС в 2021 году и вместо него принять новое, но экологи опасаются, что свежий документ будет лишь фикцией: если постановление отменят, граждане могут слишком поздно узнать о строящемся у них под носом мусоросжигающем заводе, например. Поэтому экоактивисты и начали собирать подписи против аннулирования документа. Собранные подписи хотят отправить в федеральный Госсовет.

Экоактивисты собирали подписи против запрета ОВОСФото: Дарья ЮДИНА

На пикете разговоры шли не только о федеральном, но и республиканском Госсовете. Депутат Олег Михайлов выступил с небольшой речью.

Олег Михайлов пообещал, что Госсовет Коми вернется к вопросу о ШиесеФото: Дарья ЮДИНА

- Вы знаете, что Президиум Госсовета Коми единогласно проголосовал за то, чтобы внести в повестку вопрос о Шиесе. Буквально через несколько дней вновь созвали Президиум, где этот вопрос сняли. Они испугались, что слово «Шиес» громогласно прозвучит в стенах регионального парламента. Мы снова подняли этот вопрос и теперь ни в коем случае его не отзовем. Поэтому следить за сессией. Следующее заседание состоится 19 декабря. Вы должны знать, кто как в Госсовете относится к строительству полигона, - сказал Олег Михайлов.

На акции раздавали значкиФото: Дарья ЮДИНА

Спустя полчаса пикет завершился. Протест был мирным: полицейские спокойно наблюдали за участниками акции. Люди разошлись без помех, инцидентов не было.

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