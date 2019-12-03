Сыктывкарка вошла в топ-6 чемпионок мира по фитнес-бикини

Сыктывкарка Лилия Терлецкая вошла в шестерку лучших участниц чемпионате мира по фитнесу в словацком городе Братиславе. Она стала одном из лидеров в категории фитнес-бикини до 160 сантиметров.

С девушкой конкурировали 23 участницы из разных стран мира. Сыктывкарке удалось войти в шестерку лучших! 24-летняя спортсменка назвала чемпионат мира главным стартом в своей жизни. Она шла к этому успеху два с половиной года.

- Это космический уровень! Между собой соревновались безумно красивые чемпионки всех стран. Конкуренция была сумасшедшей. Топ-6 на мировой сцене - это невероятно престижно. Тем более для меня, девочки из маленького города, которая собирала деньги по копеечке ради того, чтобы поехать и показать себя. Все не зря! - рассказала Лилия Терлецкая «КП-Коми»

Сыктывкарка отметила, что насыщенный сезон для нее окончен. Сейчас спортсменка будет активно восстанавливаться и отдыхать. «Организму нужен перерыв. Да и цели сейчас немного поменялись», - отметила она.

Как сообщает пресс-служба Федерации бодибилдинга России, в общем командном зачете чемпионата мира по фитнесу россияне одержали безоговорочную победу. Сборная России завоевала 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых медалей.

На фото - топ-шесть лучших спортсменок мира в категории фитнес-бикини до 160 сантиметров

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