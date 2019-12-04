В Сыктывкаре не заметили забастовку таксистов

В эти дни десятки городов России присоединились ко всероссийской акции протеста против крупных агрегаторов. Сыктывкарские таксисты не стали исключением. Около 100 водителей в знак солидарности с коллегами 3 декабря не вышли на работу. Правда, бойкот не заметили ни таксисты, ни их клиенты.

Акция протеста сыктывкарцев была направлена и против ценовой политики крупных агрегаторов, и за легализацию бизнеса. Если с рынка уйдут нелегалы, то лицензированные водители будут больше зарабатывать. Однако таксисты считают, что необходимо вкупе с реформой легализации установить фиксированные тарифы, что позволит им достойно зарабатывать. Правда, прошедшая акция протеста опять ни к чему не привела.

- Никто из сыктывкарцев не заметил отсутствия машин. Протест провалился. Но зато он прошел тихо и мирно. Однако ходили слухи, что мы якобы заставляли других водителей принять участие в бойкоте. Это не соответствует действительности. Никаких ложных заказов тоже не было, зачем водителя зря гонять по адресам, это неправильно, - рассказал «КП-Коми» представитель сообщества таксистов Сыктывкара Андрей Микушев.

Отметим, что пресс-служба «Яндекс.Такси» в ответ на требования водителей еще до начала протестных акций поясняла, что они зарабатывают прилично, а информация о снижении оплаты труда не верна. Представитель местного парка Мария Апостилидий добавила, что 3 декабря все водители работали в штатном режиме, никто из протестующих в службу не обращался.

- В Сыктывкаре, как и в других городах, за последний год растет «чистый» доход водителей. Рост зафиксирован на уровне до 20 %. Последние недели в Сыктывкаре также увеличилось число водителей на линии, так как для таксистов ноябрь и декабрь - это самые прибыльные месяцы в году. При этом сам сервис работал и работает в штатном режиме. Мы не получали никаких официальных требований ни от каких водительских групп, и у нас нет данных, что люди, выступающие от лица водителей, вообще сотрудничают с сервисом «Яндекс.Такси», - отвечали представители компании.

Напомним, что таксисты в Сыктывкаре бастовали совсем недавно — с 13 по 17 ноября они не брали заказы «Яндекс. Такси». Так они выразили свое недовольство слишком низкими, по их мнению, тарифами, которые не позволяют им зарабатывать. Однако уже на следующий день многие вышли на линии. Водители констатировали — протест провалился. Но итог первой забастовки все же есть — это проект соглашения между водителями такси, агрегаторами и правительством региона, направленный на легализацию бизнеса такси. Правда, пока он находится на стадии подготовки. Подписание состоится, скорее всего, уже в следующем году.

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