В трех районах Коми упадут части ракеты

10 декабря с космодрома «Плесецк» запустят космический аппарат «Глонасс-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б». Фрагменты ракеты упадут в трех районах Коми. Их объявили временно опасными. Об этом сообщает Минприроды республики.

Пуск случится с 10 до 12 часов по московскому времени. Резервная дата запуска -11 декабря. Предполагаемые районы падения - "Вашка" (Удорский район) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы). На период пуска эти районы объявляются временно опасными.

Минприроды Республики Коми оповестило население и организации, находящиеся в районах падения о возможной опасности. Накануне запуска, 8 и 9 декабря, проведут предпусковые облеты районов падения для аэровизуального обследования. Если там будут люди, их эвакуируют.

Послепусковые облеты районов «Вашка» и «Железнодорожный» запланированы на 11 и 12 декабря 2019 года. Они нужны для того, чтобы найти места, где упадут отделяющиеся части ракеты.

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