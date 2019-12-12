Компенсация за гололед: сыктывкарские УК ответят за скользкие тротуары, на которых травмируются люди

В Сыктывкаре с понедельника специалисты мэрии проводят рейды по скользким дворовым территориям, за которыми должны следить управляющие компании. Не все УК посыпают дорожки песчано-соляной смесью, за что будут наказаны административными актами. Всего с начала проверочной кампании составлено пять актов.

Специалисты администрации зафиксировали, что наиболее халатно к своим обязанностям отнеслись по адресам - улица Зои Космодемьянской, 24 (ООО УК «РЭКОН»), ул.Пушкина, 39 (ООО «УРЭК»), ул.Пушкина, 82 (ООО «УРЭК»), Рабочий переулок, 2 и 4 (ООО «Управляющая компания «Човская»). Там подсыпка противогололедными материалами была произведена частично, либо вовсе отсутствовала.

Фото пресс-службы мэрии

Как сообщает пресс-служба мэрии, за игнорирование правил благоустройства управляйки влетят в копеечку. Документы, в которых зафиксированы нарушения, специалисты передадут в административную комиссию. Должностные лица за скользкие тротуары заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические - от 100 до 200 тысяч рублей.

Кстати, ревизоры заметили интересную закономерность - с начала рейда они обратили внимание, что УК активизировались. В некоторых дворах прямо на глазах специалистов мэрии посыпали песок или долбили лед. В принципе, это не удивительно - никому не охота лишаться 200 тысяч рублей.

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