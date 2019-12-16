Активисты записали «гимн Шиеса» в студии лидера группы «ДДТ»

Активисты, защищающие Шиес от строительства мусорного полигона, записали гимн станции на студии лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Музыкант передал защитникам станции подарок и пообещал приехать на Шиес.

El pueblo unido jamás será (дословно — «Единый народ никогда не будет побежден») — песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги. После военного переворота 1973 года стала символом борьбы за демократию в Чили, а после во всем мире. С тех пор прозвучало много версий этой песни. Одну из них активисты записали в студии Юрия Шевчука как «гимн Шиеса».

Юрий Шевчук пообещал приехать на Шиес. Фото из паблика "ОбъединивШИЕСя"

Рок-музыкант с удовольствием помог защитникам станции. Также он передал им подарок гитару со своим автографом и значком «Стоп Шиес». Ещё он сообщил, что собирается приехать в лагерь к активистам.

Музыкант передал подарок активистам. Фото из паблика "ОбъединивШИЕСя"

Видео с канала "ОБъединивШИЕСя РФ".

Напомним, что ранее высказались против строительства полигона на Шиесе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и режиссер Александр Сокуров, а также иностранные коллеги кинодеятеля.

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Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности)