2019-12-16T17:36:32+03:00
Общество

Следователи просят продлить арест предполагаемому виновнику смертельного ДТП в местечке Кочпон-Чит

Об этом ходатайствуют уже во второй раз
Дарья ЮДИНА
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Во время ДТП хозяин "Лекуса" был пьянВо время ДТП хозяин "Лекуса" был пьян
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Следователи во второй раз просят продлить арест Максиму Тутринову предполагаемому виновнику смертельной аварии в местечке Кочпон-Чит. Тогда погиб 4-летний малыш и его 33-летний отец. Ходатайство рассмотрит Сыктывкарский городской суд.

Напомним, что авария произошла 21 сентября. Владелец «Лексуса» Максим Тутринов выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. Во время аварии хозяин «Лексуса» был пьян. 27 сентября его из больницы отправили в СИЗО. Суд в качестве меры пресечения выбрал арест, который продлили по ходатайству следствия 20 ноября. Это был первый раз, когда срок ареста продлили. Расследование продолжается.

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Обстоятельства смертельного ДТП (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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