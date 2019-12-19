2019-12-19T13:42:49+03:00
Общество

Василий Смалий стал вице-спикером Госсовета Коми

Назначение не было гладким
Дарья ЮДИНА
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Василий Смалий. Фото с сайта Госсовета КомиВасилий Смалий. Фото с сайта Госсовета Коми
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Василия Смалия назначили на должность заместителя председателя Госсовета Коми. Не все депутаты поддержали его повышение.

Сергей Усачев заявил, что назначение Василия Смалия члены партии «Единая Россия» поддержали единогласно. Дмитрий Кологривый возразил ему, сказав, что голоса разделились. Вероятно, член регионального парламента имел в виду, что часть членов партии проголосовала за кандидатуру Владимира Колосова - экс-зампредседателя Госсовета Коми, который недавно заявил, что хочет вернуть прежнюю должность.

Однопартиец Леонид Вокуев спросил претендента о направлениях работы. Василий Смалий ответил просто, что будет работать на благо республики. Леониду Вокуеву его ответ не понравился.

- Все депутаты работают на благо республики. Ваш ответ — не ответ государственного мужа. Я вынужден подчиниться решению партию, но голосовать все будут по совести, - подчеркнул депутат.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов также выступил против кандидатуры Василия Смалия. Он сказал, что претендент на место зампредседателя Госсовета выступал за пенсионную реформу, за нашумевшую отмену льгот по закону 144-РЗ и не выступал против Шиеса, несмотря на то, что возглавлял комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Василий Смалий в ответ резко высказался, заметив, что немало обращений по Шиесу было направлено в Москву.

- Я должен был, как вы флагом на митингах размахивать? Или глотку рвать? - язвительно заметил Василий Смалий, намекая на участие депутата в пикетах против Шиеса.

Хотя в назначении Смалия на пост зампредседателя Госсовета Коми депутаты не были единодушны, он все же получил карьерное повышение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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