2019-12-27T12:14:20+03:00
Общество

Новогодняя ночь 2019-2020 в Сыктывкаре: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2019-2020 в Сыктывкаре. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Афиша на новогоднюю ночь 2019-2020 в СыктывкареАфиша на новогоднюю ночь 2019-2020 в СыктывкареФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новогодняя ночь на носу, а вы ещё не определились как будете её отмечать в Сыктывкаре? «КП-Коми» поможет узнайте из нашей подборки, где можно провести финальную ночь 2019 года.

ЧТО: Приятная компания, добрая атмосфера, отличная музыка от сыктывкарских электронщиков «Early Birds» — новогодняя ночь в «2man lounge» обещает быть интересной. Вход на вечеринку свободный, но на входе действует фейсконтроль. Лучше соблюсти дресс-код.

ГДЕ: в «2man lounge» (Петрозаводская улица, 17).

КОГДА: 1 января в 2 часа.

ЧТО: С 18 декабря по 12 января клуб «СССР» растрясет волна из дискотек. Они будут сопровождаться праздничной программой с ведущим и подарками.

ГДЕ: Клуб «СССР» (Улица Малышева, 31, 2 этаж).

КОГДА: С 18 по 12 января. Уточнить информацию можно по телефону 8(8212)297-480.

ЧТО: Прыгнуть из лета в зиму можно, побывав в финно-угорском этнопарке. Организаторы предлагают провести праздничную ночь в стиле гавайского кабаре. Хэдлайнером программы будет группа из Кирова «Avocado Jam». Гостей этнопарка ждет экзотическое меню, новогоднее дефиле, веселые конкурсы, вечеринка с приглашенным диджеем и Дед Мороз-афроамериканец. Стоимость: 5500 рублей с взрослого, 3500 с ребенка от 5 до 14 лет включительно. С 15 лет нужен взрослый билет. Детей до 4 лет пропустят бесплатно. Поездка на автобусе до этнопарка входит в стоимость.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк (Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Серд, д. 19/1).

КОГДА: В ночь с 31 декабря по 1 января. Заказать билеты и уточнить информацию можно по телефон 8(800) 20-10-396.

ЧТО: Музыкальный Новый год вам обеспечит «Tarrrantino bar». Там в праздничную ночь сыктывкарцев будут ждать диджеи Пауль и Модус. Также на месте будет работать фотограф, так что веселье вы забыть не сможете. Вход — 300 рублей.

ГДЕ: «Tarrrantino bar» (Первомайская улица, 62).

КОГДА: с 22 часов 31 декабря до 10 часов 1 января. Уточняйте информацию по телефону 8-900-975-60-56 .

ЧТО: Если не хотите встречать 2020 год в четырех стенах, отправляйтесь на Стефановскую площадь. Организаторы обещают новогоднее представление, дискотеку и фейерверк. Для жителей Эжвы также составили новогоднюю программу.

ГДЕ: Стефановская площадь и улица Славы в Эжве.

КОГДА: На Стефановской площади с 23 часов 31 декабря до 2 часов 30 минут 1 января; на улице Славы 00 часов 30 минут до 3 часов 1 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Коми: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Праздничные салюты на Новый год 2020 в Коми начнутся с 22 часов (подробности)

Какие автобусы в новогоднюю ночь в Сыктывкаре будут ходить до 5 утра

Ловим первые автобусы в 2020 году (подробности)

Долой мишуру, сувениры и пластик. 5 простых правил от сыктывкарцев, как экологично встретить Новый год

Встреча 2020 года – повод начать жить по-новому и перейти на экологичные привычки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей