Новогодняя ночь 2019-2020 в Сыктывкаре: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Новогодняя ночь на носу, а вы ещё не определились как будете её отмечать в Сыктывкаре? «КП-Коми» поможет узнайте из нашей подборки, где можно провести финальную ночь 2019 года.

ЧТО: Приятная компания, добрая атмосфера, отличная музыка от сыктывкарских электронщиков «Early Birds» — новогодняя ночь в «2man lounge» обещает быть интересной. Вход на вечеринку свободный, но на входе действует фейсконтроль. Лучше соблюсти дресс-код.

ГДЕ: в «2man lounge» (Петрозаводская улица, 17).

КОГДА: 1 января в 2 часа.

ЧТО: С 18 декабря по 12 января клуб «СССР» растрясет волна из дискотек. Они будут сопровождаться праздничной программой с ведущим и подарками.

ГДЕ: Клуб «СССР» (Улица Малышева, 31, 2 этаж).

КОГДА: С 18 по 12 января. Уточнить информацию можно по телефону 8(8212)297-480.

ЧТО: Прыгнуть из лета в зиму можно, побывав в финно-угорском этнопарке. Организаторы предлагают провести праздничную ночь в стиле гавайского кабаре. Хэдлайнером программы будет группа из Кирова «Avocado Jam». Гостей этнопарка ждет экзотическое меню, новогоднее дефиле, веселые конкурсы, вечеринка с приглашенным диджеем и Дед Мороз-афроамериканец. Стоимость: 5500 рублей с взрослого, 3500 с ребенка от 5 до 14 лет включительно. С 15 лет нужен взрослый билет. Детей до 4 лет пропустят бесплатно. Поездка на автобусе до этнопарка входит в стоимость.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк (Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Серд, д. 19/1).

КОГДА: В ночь с 31 декабря по 1 января. Заказать билеты и уточнить информацию можно по телефон 8(800) 20-10-396.

ЧТО: Музыкальный Новый год вам обеспечит «Tarrrantino bar». Там в праздничную ночь сыктывкарцев будут ждать диджеи Пауль и Модус. Также на месте будет работать фотограф, так что веселье вы забыть не сможете. Вход — 300 рублей.

ГДЕ: «Tarrrantino bar» (Первомайская улица, 62).

КОГДА: с 22 часов 31 декабря до 10 часов 1 января. Уточняйте информацию по телефону 8-900-975-60-56 .

ЧТО: Если не хотите встречать 2020 год в четырех стенах, отправляйтесь на Стефановскую площадь. Организаторы обещают новогоднее представление, дискотеку и фейерверк. Для жителей Эжвы также составили новогоднюю программу.

ГДЕ: Стефановская площадь и улица Славы в Эжве.

КОГДА: На Стефановской площади с 23 часов 31 декабря до 2 часов 30 минут 1 января; на улице Славы 00 часов 30 минут до 3 часов 1 января.

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