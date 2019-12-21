В Коми может появиться Большой симфонический оркестр

В Коми могут создать Большой симфонический оркестр. С такой инициативой выступил глава республики Сергей Гапликов.

– Пора задуматься, чтобы в республике появился государственный большой симфонический оркестр. Уже в этом плане, я считаю, что мы достигли такого уровня развития, который нам дает основание об этом не только думать, но и воплощать, – цитирует руководителя региона БНК.

По мнению Гапликова, оркестр продемонстрирует культурный уровень Коми. Кроме того, по словам главы Коми, он и покажет молодым талантам республики, какая перспектива их развития, дав стимул для совершенствования.

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