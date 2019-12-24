Родители Коми смогут узнать о соцподдержке семей на одном сайте

В Коми появился портал, который сообщает обо всех мерах соцподдержки в регионе. Сайт семья.ркоми.рф подскажет, какую социальную поддержку можете получить семья, проживающая в республике.

Онлайн-ресурс представляет собой справочник, где можно не только прочитать о социальной поддержке семей в республике, но и с помощью навигатора определить, какая льгота положена в конкретном случае. Для этого посетителю сайта нужно написать район проживания, указать состав семьи и доход семьи до вычета налогов в месяц. Учтя эти ответы, сервис подберет для человека список льгот.

Сайт включает в себя сведения по республиканским мерам поддержки семей с детьми, которые начнут действовать с января 2020 года. Так, пользователи семья.ркоми.рф смогут получить информацию о предоставлении таких новых мер соцподдержки, как региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, а также пособия беременным женщинам в размере 1000 рублей на покупку продуктов питания. Обе эти выплаты будут выплачиваться с 2020 года без учета каких-либо критериев нуждаемости.

Ресурс учитывает также другие пособия и выплаты. В частности, на нем можно получить информацию, какие льготы положены многодетным семьям, тем, кто усыновляет сирот, берет детей под опеку или воспитывает ребенка-инвалида. Особый раздел посвящен обеспечению жильем и земельными участками.

Сайт-навигатор по социальной поддержке семей Коми запущен недавно. Поэтому разработчики просят жителей региона протестировать его и поделиться своими пожеланиями. Рекомендации могут касаться удобства пользования сайтом, усовершенствованию его функций, оформления и дизайна. Предложения по работе сайта просят присылать до 20 февраля 2020 года на электронную почту semya@rkomi.ru.

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