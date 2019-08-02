Много деток - к деньгам: в Коми готовят пакет законов в поддержку семей

Типичное для лета информационное затишье в политической жизни республики внезапно взорвал поток сообщений из администрации главы и правительства Коми. В кабинетах «желтого дома» разрабатывают грандиозный законопроект, нацеленный на улучшение жизни семей с детьми. Проект затрагивает сразу несколько направлений соцподдержки, которые заработают с 1 января 2020 года.

150 тысяч за первенца

В первую очередь решено стимулировать рождаемость. За первого ребенка молодые мамы в Коми смогут получить 150 тысяч рублей. Сразу уточним: это будут не живые деньги, а сертификат с рабочим названием «республиканский капитал». Пока точно неизвестно, как женщины смогут распорядиться этими средствами. Предполагается, что установленную сумму, по аналогии с региональным капиталом за третьего ребенка, можно будет направить на погашение ипотеки, оплату услуг детского сада или даже на проезд к месту отдыха.

Льготы на садик Не обойден стороной самый нервный для региона вопрос — скандальный закон №144-РЗ, вокруг которого было сломано немало копий за последние 2,5 года. Напомним, с января 2017 года 144-м законом были ограничены льготы на детский сад. С тех пор право на получение льгот определяется критерием нуждаемости, и пока это 1,5-кратный размер прожиточного минимума. Льготы на детсад сейчас получают 18 тысяч семей. С нового года круг правообладателей расширится до 53 тысяч семей, поскольку планируется увеличить критерий нуждаемости до 2,5-кратного размера прожиточного минимума.

Для многодетных семей планируется увеличить ежемесячное пособие на проезд детей в общественном транспорте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий не лишний

Немного ослабят пояса родители, воспитывающие трех и более детей. Для многодетных семей планируется увеличить в два раза — с 242 до 500 рублей - ежемесячное пособие на проезд детей в общественном транспорте. Пока размер пособия даже не компенсирует стоимость социального проездного на месяц, который обходится в 350 рублей. Чтобы его купить, родители из своего кошелька доплачивают почти сто рублей. С принятием поправок денег хватит не только на социальный проездной, но и на дополнительные поездки детей.

Есть за двоих!

Нововведения коснутся и женщин, которым приходится придерживаться особого режима питания. Речь идет о беременных и кормящих матерях, которые оказались за гранью нищеты. Сейчас малоимущим женщинам по медицинским показаниям полагается финансовая поддержка. Размер ее невелик, только 491 рубль, но на эти деньги женщины могут хоть как-то улучшить свой рацион. Власти республики решили предоставить пособие всем малоимущим беременным и молодым мамам, без справки от врачей, и поднять его размер до 650 рублей в месяц.

Сразу три поправки касаются малоимущих семей с детьми.Фото: Архив "КП"

Помощь бедным

Руку помощи протянут малоимущим семьям. Во-первых, планируется увеличить размер пособия на ребенка. Отметим, что пособие выплачивается на детей до 16 лет. В редких случаях до 18 лет, если ребенок еще учится в школе. Размер пособия составляет от 367, 97 рублей до 1 тысячи 516,21 рубля в месяц. На каждую сумму начисляется районный коэффициент. Новый законопроект предполагает увеличить эту сумму в 1,5-3 раза. С нового года базовый размер пособия увеличится и составит от 1 тысячи до 2,2 тысяч рублей.

Во-вторых, планируется увеличить на 1,5 тысячи рублей матпомощь для покупки одежды и обуви детям, которые ходят в детский сад или школу. С нового года малоимущие семьи смогут приодеть своих чад на 6,5 тысяч рублей.

В-третьих, решено продлить до конца 2024 года выплаты одиноким и неработающим родителям или опекунам, которые были вынуждены уйти с работы и посвятить свою жизнь ребенку-инвалиду. Размер этой выплаты составляет 3 тысячи рублей, в республике ее получают 402 человека. Эта региональная мера поддержки является хорошим дополнением к федеральной ежемесячной выплате по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, которая указом Президента России с 1 июля увеличена до 10 тысяч рублей.

Масштабный законопроект, включающий все перечисленные меры поддержки, вынесут на осеннюю сессию Госсовета Коми. Сами выплаты начнут выдавать уже с 1 января 2020 года. На эти цели в бюджете Коми на следующий год заложат 1 млрд рублей. Но как долго будет действовать этот закон – один год или 10 лет, неизвестно.

Есть мнение

Виктор Фаузер, ученый-демограф, доктор экономических наук

- В 2006 году в стране был принят национальный проект «Демография», в рамках которого были приняты меры, эффект от которых на данный момент уже исчерпан. Именно поэтому государство сейчас разрабатывает новые варианты господдержки, чтобы не снизить уровень рождаемости. Это нормальная демографическая политика государства. Вряд ли это, конечно, резко улучшит демографические показатели, но позволит хотя бы не уйти в значительный минус по уровню рождаемости.

Олег Филиппов, адвокат, многодетный отец

- Эти меры поддержки работают давно и ориентированы на граждан с доходом ниже среднего. Конечно, любые меры соцподдержки, в том числе нацеленные на стимуляцию рождаемости, можно воспринимать только положительно. Еще десять лет назад в стране наблюдался беби-бум, но на фоне финансового кризиса, который длится в стране последние 5-6 лет, отмечено падение деторождения.

Я не исключаю, что новые инициативы руководства республики всколыхнут рождаемость. Но вряд ли это скажется на общей демографической ситуации в регионе, где наблюдается отток населения. Коми покидают молодые специалисты, и никакие госгарантии пока не могут остановить этот процесс. Люди не видят перспектив в регионе. Эти 150 тысяч рублей, конечно, не лишние для молодой семьи. Но все здравомыслящие люди задаются вопросами: как будет развиваться ситуация с жильем в Коми, на что будут учиться и где работать мои дети?