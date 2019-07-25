Про закон №144- РЗ: в Коми в три раза увеличат число получателей льгот на детский сад

Руководитель Коми решил скорректировать закон №144-РЗ. Это резонансный нормативный акт, ограничил число получателей компенсаций на оплату за детский сад. Право на соцподдержку распространялось на основании критерия нуждаемости. Компенсация предоставлялась семьям, чей доход был ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Главой республики принято решение увеличить критерий нуждаемости до 2,5-кратного размера прожиточного минимума.

Сейчас компенсацию получают 18 тысяч семей. После корректировки 144 закона правом на компенсацию смогут воспользоваться 53 тысячи семей, то есть в три раза больше, чем сегодня. Также рассматривается вопрос и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20 % за первого ребёнка от общей платы за дошкольное образование, 50 % - за второго и 70 % - за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20 % до 30 %.

Стоит отметить, что к закону №144-РЗ привлечено большое внимание с первых же дней его принятия. Вернуть льготы родителям пытался известный юрист и правозащитник Роман Койдан, в своих судебных разбирательствах он дошел до Верховного суда России. Но его усилия не принесли реальных результатов.

Стоит вспомнить, что еще месяц назад в Госсовете Коми шли жаркие споры по поводу социально значимого законодательного акта. Депутаты-оппозиционеры потребовали вернуть всеобщее право на льготы. Парламентарии планировали принять поправки к закону в первом чтении, чтобы детально обсудить его на осенней сессии. Увы, но одного голоса не хватило в поддержку инициативы оппозиции — закон №144-РЗ остался в силе.

Сейчас Сергей Гапликов решил разработать поправки к законодательству, которые улучшат положение семей с детьми. Правительством Коми разрабатывается перечень демографических инициатив. На эти цели будет выделен 1 миллиард рублей.

Справка "КП в Коми"

С 2017 года в Республике Коми было отменено всеобщее право на получение компенаций на оплату услуг детских садов. Льготы устанавливались с учетом критерия нуждаемости, который рассчитывался исходя из 1,5-кратного размера прожиточного минимума. То есть подушевой доход семьи не должен превышать полуторократного размера прожиточного минимума, установленного для конкретной территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернуть льготы на оплату за детский сад!

Роман Койдан, в прошлом зам.председателя Общественной палаты Коми, а ныне адвокат в судебном порядке добивается возвращения родительских льгот на оплату за детский сад, то есть отмены последних поправок в закон №144-РЗ. (подробности)

Верховный суд России вернул дело о законе 144-РЗ в Верховный суд Коми

Роман Койдан опубликовал на личной странице в соцсети "ВКонтакте" решение Верховного суда РФ о возвращении на пересмотр в суд первой инстанции материалы дела о законе №144-РЗ. В документе из семи страниц подробно объясняется, почему апелляционная инстанция направляет документы назад, в Верховный суд Коми