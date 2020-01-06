В Коми раскрыли почти половину тяжких преступлений

За январь-ноябрь 2019 года раскрываемость тяжких преступлений в Коми составила 47 процентов. Об этом сообщает БНК со ссылкой на данные республиканского МВД.

За это время было зарегистрировано 15492 преступления - на семь больше, чем в 2018 году. Уровень преступности на 10 тысяч человек составил 187 случаев (в 2018 – 184 случая). В ноябре зарегистрировано 1316 преступлений, из них 284 тяжких и особо тяжких, что соответственно на 4% ниже и на 20% выше уровня ноября 2018 года.

В январе-ноябре 2019 года зафиксировано 3490 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 7% больше аналогичного периода 2018 года. Раскрываемость по ним составила 47%. Зарегистрировано 4991 преступление, совершенное в крупном и особо крупном размере или причинившее значительный ущерб (32% от общего числа зарегистрированных преступлений).

За 11 месяцев 2019 года учтено 166 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го). С применением оружия и боеприпасов совершено 51 преступление, из них 37 - с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, 1 - с применением взрывчатых веществ и устройств.

Зафиксировано 3957 преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 2248 - на улицах. Основную часть составило хищение чужого имущества, совершенное в виде краж (36%) и грабежей (6%). Тяжкими и особо тяжкими квалифицировано 11% преступлений, совершенных в общественных местах.

К преступлениям экономической направленности было отнесено 5% зарегистрированных нарушений закона, из них 53% составили тяжкие и особо тяжкие, 33% были совершены в крупном и особо крупном размере либо причинили крупный ущерб.

В январе-ноябре 2019 года в совершении противоправных действий уличен 7891 человек, из них 56% не имели постоянного источника дохода, 64% ранее уже совершали преступления.

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