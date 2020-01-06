Родственница Гоголя из Воркуты стала «Вице-миссис Вселенная»

Уроженка Воркуты 39-летняя Ирина Гоголь, живущая в Санкт-Петербурге, заняла призовое место на конкурсе красоты среди замужних женщин – «Миссис Вселенная». Всего в конкурсе, итоги которого подвели 30 декабря в китайском Гуанчжоу, участвовало 90 красавиц.

– Я родственница Николая Васильевича Гоголя по линии гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя. Родилась в Воркуте. В школе была круглой отличницей, – рассказала Гоголь.

Она училась в Воркутинском горно-экономическом колледже и стала бухгалтером-экономистом. В Санкт-Петербурге уроженка Коми получила два высших образования по специальностям «Культуролог» и «Юрист». Гоголь занимается волейболом и сейчас возглавляет женскую сборную Петербурга. Ранее она играла в сборной Коми.

Супруг женщины – президент федерации по хоккею с шайбой Ленинградской области, чемпион мира и абсолютный рекордсмен по метанию сапога на территории России. У пары двое детей – 15-летний сын и девятилетняя дочка.

Гоголь побеждает в конкурсах не первый раз. В 2018 году женщина стала «Вице-миссис Санкт-Петербург», а спустя год «Миссис Россия Вселенная» и «Миссис Благотворительность».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

39-летняя уроженка Коми стала самой красивой замужней женщиной страны

Ирина Гоголь одержала победу в престижном конкурсе «Миссис Россия» (подробнее)